El senador independiente de oposición, Alejandro Guillier, se refirió a la posibilidad de ser candidato presidencial y lo hizo en una semana de muy fuerte tensión entre el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía por el tercer retiro.

“Nadie puede negarse, pero eso no significa que lo ande buscando”, precisa el expresidenciable en entrevista con BioBioChile.

Guillier dice saber que no es el momento de oficializar una carrera a La Moneda, que la ciudadanía lo tomaría mal, hoy se debe apoyar a los candidatos de oposición que están en las carreras a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, antes de plantearse en un escenario como presidenciable, pero… no lo descarta.

“Tienes que estar disponible, dispuesto, sino para qué estar en esto. Nadie puede negarse, pero eso es distinto a andarlo buscando, uno tiene que estar disponible a un bien superior”, reafirma con un claro énfasis en las tres ultimas palabras.

El tercer retiro se tomó la agenda política del mes, marcado por una complejo “gallito” entre el Ejecutivo y el Congreso, donde, ante la negativa a visarlo por parte del Presidente Sebastián Piñera y acudir al Tribunal Constitucional, han motivado voces que apuntan a una Acusación Constitucional e incluso, como lo planteó el mismo Guillier en la discusión en el Senado, se abre la puerta a una eventual e inédita salida del Jefe de Estado por “incapacidad física o mental”, cómo se establece en el Artículo 54 de la Constitución.

Y Guillier lo aclara….

“No digo nada inconstitucional, que aclare lo que señala el artículo 54, numeral 7, que habla de este tema. Entraron en pánico, se les remeció la casa, este es un problema de la oposición. Sincérense ante el país, no hagan alusión a una acusación constitucional que no tiene destino alguno, porque al final juegan con eso”, afirma. Y está convencido, no son palabras para la galería, dicen quienes conocen bien al periodista, representante de la Región de Antofagasta y quien en 2017 perdió la elección presidencial en manos del actual jefe de Estado.

Carrera presidencial

-Usted tiene un pasado como candidato presidencial, una experiencia, ¿tiene intención de representar ese vacío que usted señala en la oposición?

Con MEO sacamos una declaración pública donde hicimos un llamado de cómo hacer política en pandemia. Primero, volcarse a trabajar por la unidad, como objetivo, no ha promover más nombres que, al final, distraen. Eso produce irritación o burla, lo que la gente quiere es ver a los partidos y a todas las organizaciones de la sociedad civil trabajando para ganar la Convención, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. En ese proceso va apareciendo gente nueva. El país quiere renovación de sus cuadros.

-Con esta campaña presidencial, Joaquín Lavín completa tres desafíos de este tipo y usted tiene uno, en 2017, donde le fue mal, ¿De qué dependería que usted fuera candidato presidencial o está descartado?

Seamos realistas. Si hoy aparezco dicendo que soy candidato, la gente diría “es el décimo o undécimo, ayúdeme mejor a enfrentar la pandemia y después se preocupa de andarse candidateando, don Alejandro”.

-Ya, pero tampoco lo niega, no lo descarta….

Nadie descarta nada, seamos sinceros. Hay condiciones objetivas, si es que uno ayuda, si me doy cuenta que más bien genero anticuerpos, tengo que ser realista. Aquí lo importante es ganar la Convención, ahí nos jugamos 40 años y en la presidencial cuatro. Hay que trabajar por los candidatos nuestros. Andarse preocupando donde cabe uno en momentos en que la gente está con incertidumbre, lo que hace es más ruido…

-Pero, depende cómo lo vea, dice que los partidos miran solo hacia sí mismos y que la gente necesita otro perfil, ¿por qué usted se negaría esa opción?

No hablo de negar nada, lo que digo es que para tomar esas decisiones, que yo no he tomado, no puedes tirarte en un momento inoportuno cuando la gente está en otra. Hoy hay que trabajar por los que son candidatos y se eligen en dos semanas más, una. Otra, hay que tener una base programática.

-Pero senador dice que no ha tomado esa decisión….

Ningún político va a decir “no, descartó cualquier posibilidad”, pero eso no singifica que lo esté buscando. Tengo perfecta conciencia que hay que buscar por fuera de la caja de herramientas.

-Como independiente, ¿se considera fuera de la caja de herramientas?

Me considero independiente, pero he estado en la institucionalidad, fui candidato por mucho de los partidos políticos, soy parte del establishment, no puedo decir que vengo llegando de la academia. Tengo que asumir y eso significa que también hay un desgaste. Estoy volcado a trabajar, no hay día que no haga “zoom” (videollamada de trabajo), donde voy tenemos gente que estamos apoyando, después veremos qué pasa con uno.

-Pero, ¿la gente no le pide a usted que tome ese testimonio…?

Algunos muy cercanos sí, pero están concientes que hoy es momento de ayudar a los que son candidatos, no enredar más este cuadro de dispersión. Primero hay que hacer la pega, para que se generen las mejores condiciones y después ver la mejor figura. En el aire es como tirarse a una piscina vacía, si le colocamos agua, bueno, ahí uno se tira de piquero, pero hoy es matarse solo.

Insulza al frente

-Dentro de los partidos de la oposición tradicional, ¿alguien le planteó la opción presidencial?

Más bien al revés. Por acuerdo de hace tres años se forman las comisiones de trabajo parlamentario y a mi este año me correspondía ser miembro de la comisión de Hacienda, que es muy importante. Y qué me dicen los socialistas: “Usted no Alejandro porque puede ser candidato presidencial y va a competir con nosotros”. Eso lo dijo José Miguel Insulza, no lo ha negado sino ratificado. Más bien, hoy tengo más ruido que otra cosa, tengo que ser realista, si mi nombre divide, cómo voy a andar metido ahí.

-Pero, usted lo dice…lo ven como amenaza presidencial….

Solo algunos senadores socialistas. Estoy apoyando a mucha gente, incluso socialistas, algunos militantes y otros que no militan en partidos, gente de la DC, PS, radicales, por razones de afinidad, pero también a independientes, gente del PRO, del FA, mi arco es muy amplio, no estoy en un partido, estoy en un Chile que quiere cambios.

-Hace cuatro años representó a la oposición, se planteó que no hubo unidad detrás suyo, ¿qué sería diferente ahora en caso de que fuera candidato presidencial?

Hoy Chile quiere participar, una ciudadanía que quiere hacerlo, un cambio enorme en los últimos 4 años, que hay que recuperar la sintonía y eso no lo hacemos bien. Hay más progresismo en las calles, que en los partidos políticos. Uno tiene que estar con la gente, no en el circuito de los partidos, no tengo nada que hacer ahí, no soy militante. Si me meto en un partido me revientan. Mi rol va a estar determinando respecto de cómo se va dando esto.

-Entonces, ¿sería una candidatura independiente?

En un país en donde el PPD y el PS quieren hacer una primaria propia, en la que quieren dejar fuera a la DC y al PR, ¿qué voy a ir a meterme yo ahí? Además, no me aceptarían, seamos sinceros. Estoy en otra dinámica, no estoy en la dinámica de los partidos.

-Un candidato outsider…

O impulsado por una organización de la sociedad civil, que es algo que no se ha dado, seamos realistas, no hagamos política-ficción.

-Ya, pero la gente aún no sabe que estaba pensando en ser candidato presidencial…

Hay que crear otro escenario, en este esquema ninguno. No tengo nada que meterme ahí en ese despelote que tienen los partidos, Tendría que ser “esto no va, tenemos que abrirnos al mundo social”. Ahí tendría sentido un independiente, pero capturado por un partido, no sirve de nada. Me matan, me suicido solo si me meto en la dinámica que hay ahí. Después de la elección en 3 semanas más, pero que ese ordene un poco más. Nosotros siempre vamos a estar en la pelea, pero con los dirigentes de la sociedad civil, que quiere otro Chile.

-¿Cuando oficializaría?

En un mes más, hay que ver, escuchar al pueblo, la ciudadanía va a opinar en tres semanas más y hay que leer los resultados….

-Pero, ¿la gente se va a preguntar cómo usted se dará cuenta que es presidenciable?

Cuando caminas por la calle, si la gente saluda o te da la espalda, eso se nota altiro. Ahora último no he salido, estoy encuarentenado, entonces no le he tomado el pulso a la calle, pero he trabajado mucho por “Zoom” con organizaciones sociales, pero no son instituciones políticas. Ahí se verá….

¿Incapacidad?

-Ud planteó este jueves de la idea de recurrir a la incapacidad física o mental del Presidente en la discusión del tercer retiro, ¿está bien que se plantee eso hoy, bajo la inestabilidad actual?

Aquí hay hipocresía y maniobra política. Los partidos le piden a sus técnicos que estudien una AC, pero saben que no están los quórums, los dos tercios de senadores en ejercicio y eso no lo tiene la oposición. Planteo en la sala que estudien, no los partidos, sino que la comisión de Constitución, que exponga una demanda que hizo el diputado Jaime Mulet, en que pidió que diera a conocer cuáles son los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del Presidente, que es facultad exclusiva del Senado y solo supone al TC, que no es vinculante, y es por mayoría simple. Si la oposición tuviese la convicción de que Piñera no está habilitado, tiene el mecanismo.

-Entonces, solo depende de la oposición…

Sí, pero el solo hecho que lo planteara, causara tanto escozor en el gobierno, como en la oposición, donde escuché a Francisco Vidal decir que era un golpista. Menciono a la Constitución que establece ese mecanismo y pido que se aclare cuál es el procedimiento, les moví el piso, porque los puse en el terreno de que “ustedes señores no le mientan al país, ustedes tiene la facultad”. No digo nada inconstitucional, que aclaren lo que señala el artículo 54, numeral 7, que habla de este tema. Entraron en pánico, se les remeció la casa, este es un problema de la oposición. Sincérense ante el país, no hagan alusión a una acusación constitucional que no tiene destino alguno, porque al final juegan con eso.

-En decir, más allá de si es una incapacidad física o mental, lo de fondo es que existe un mecanismo en que la oposición puede sacar al Presidente o ¿ud tiene certeza de la causa por la cual debería activarse?

Es evidente que hay una crisis de gobernanza que cada vez empeora más, si no hay un profundo cambio en el gobierno y una apertura a buscar un mecanismo de establización. En las actas constitucionales, hay sendos discursos de Jaime Guzmán, de un señor Ortúzar y Jorge Ovalle. Ellos discutieron este tema y es Jaime Guzmán quien introduce este factor. Él se pregunta qué pasa si el Presidente de la República se ve incapacitado de gobernar, sea por razones mentales, está loco o incapacitado médicamente, o está en un estado de incapacidad de gobernar, en un estado de incompetencia que arriesga al país. Hay que aclarar esos conceptos, por tanto pido que la comisión aclare lo que dice el legislador, cuál es el procedimiento, eso no están en la Constitución, solo dice que es una facultad del Senado.

-Pero lo que usted apunta es a una incapacidad mental, ¿o no?

O sea, él puede estar bajo un estrés tan profundo que comete errores tras errores y pone en peligro la seguridad del país. No quiero decir que está incapacitado, pero lo que sí sé es que hay ciertas conductas que podrían tener que estudiarse, que los constitucionalistas lo coloquen sobre la mesa y ahí verlo. No sé mentalmente, lo que sí sé es que la gente que lo rodea reconoce que el hombre está encerrado cada vez más en sí mismo y no conversa, no escucha, cada día más porfiado, toma medidas contradictorias, no sé, pero no puedo ser taxativo, esto requiere un tratamiento serio.

-¿Cree que es responsable plantear este tema con la inestabilidad que hay en el país hoy?

¿Cómo va a ser irresponsable pedir que se aclare lo que dice la Constitución? ¿O sea, hay que pedir que se escondan capítulos de la misma? ¿No hay que hablar? ¿Es tabú? Es como la Ley Secreta del Cobre, la dimos a conocer y no tenía nada de secreto. Pedir que se aclare algo de la Constitución… ¿Cómo va ser golpismo?. Lo que pasa es que los pillé con los dedos metidos en el velador y ellos estaban blufeando con la Acusación Constitucional, dice con tono molesto Guillier, con un discurso más duro y agresivo.

Al parecer, habla el candidato presidencial, más que el senador, en un escenario electoral abierto.