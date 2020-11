Varias son los laboratorios que comenzaron con las pruebas clínicas en fase 3 de las vacunas contra el covid-19. Entre ellos están los de Johnson y Johnson, los que reclutaron 60 mil personas a nivel mundial para probar su eficacia.

De ese total, 10 mil cupos están en Argentina y entre los que se ofrecieron como voluntarios está la chilena residente en el país transandino, quien adquirió la primera dosis el sábado.

La cantante, administradora y productora del Teatro Astral de Miramar, María Antonieta Moraga, relató a Expreso PM cómo fue elegida y cómo se ha sentido tras participar como voluntaria.

Detalló que tomó la decisión de postular porque tiene una hija de 4 años que pertenece a la población de riesgo. “Me inscribí pensando que jamás me iban a llamar porque hay mucha gente que está esperanzada con esta vacuna y me llamaron, y la verdad es que no lo podía creer”.

Tras el contacto telefónico tuvo una reunión con un médico, quien le explicó que el estudio tiene un plazo de dos años, le entregaron un carnet de identificación y le informaron que se podía retirar del proceso en cualquier momento.

En paralelo, se sometió a exámenes de sangre, de orina y debió relatar su rutina diaria.

“Es una lotería porque es doble ciego. Al 50% le dan la vacuna y al otro 50% le dan suero fisiológico. Como me vacuné hace dos días, ya supe de gente que se había vacunado que no tuvo los síntomas que tuve yo, porque cuando te inyecta suero fisiológico no te duele el brazo, sigues tu vida igual; pero el sábado cuando me vacunaron sí estuve bien, pero al otro día ya me empecé a sentir medio mal”.

En concretó, explicó, se sintió “cansada y siempre marcó 35.5 de temperatura y ayer tuve 37 de la nada. Me duele el brazo, tenía sueño”.

Agregó que tras ser inoculada, deben tener una aplicación en el teléfono y todos los días se deben monitorear. “Me llamó el médico de cabecera de la investigación, le comenté cómo me sentía y le dijo que 405 reclutados habían sentido los mismo síntomas”.

“En 20 día voy a saber si tengo anticuerpos y qué cantidad tengo y de ahí viene la investigación de cuánto dura y si me infecto será tan grave como si no lo tuviera”, explicó.

También aclaró que en caso de presentar una consecuencia por la vacuna, Johnson y Johnson se hace responsable de todos los gastos.

