El trabajo desarrollado por el Poder Judicial, Carabineros y Fuerzas de Orden y Seguridad con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en la frontera norte de Chile resulta un tema de gran importancia para la Corte Suprema de Justicia.

Como ministro encargado de Asuntos de Familia, Infancia y Niñez, hemos iniciado junto a un grupo de jueces y juezas, encabezados por la jueza de Familia de Iquique, María Olga Troncoso, un programa de capacitación en la zona norte del país, que busca proteger los derechos de estas personas, quienes muchas veces, sin sus padres y familiares directos, son abandonados en la frontera, poniendo en riesgo no sólo su integridad física y emocional, sino su vida.

En el último año hemos presenciado una crisis importante en materia de flujos migratorios, generado por personas que ingresan muchas veces por pasos no habilitados, los cuales perjudican o impiden de alguna manera los mecanismos de protección que tiene el Estado, afectando, de manera particular, casos de infancia y adolescencia no acompañada o separada, que requiere un abordaje especial integral de parte de las instituciones del Estado.

Es por lo mismo que como Poder Judicial hemos desplegado importantes esfuerzos para garantizar la protección de sus derechos, a través de la realización de charlas y seminarios de capacitación acerca de la materia.

La labor de los jueces y juezas desplegados en el norte del país ha sido fundamental para asegurar que estas personas tengan un adecuado trato, un debido proceso y se garantice la protección de los derechos fundamentales, en consonancia con los estándares y protocolos internacionales en la materia.

Como Estado debemos no solamente entregar facultades y tecnología, sino que también necesitamos conocimiento y aprendizajes para que podamos abordar efectivamente esta problemática.

En este sentido, quiero agradecer y destacar el importante trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, emplazadas en el extremo norte del país, quienes han participado activa y masivamente en las capacitaciones realizadas, comprendiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, capacitándose en nuevas formas de abordaje y relacionamiento.

Para el Poder Judicial resulta fundamental que el personal a cargo de la primera atención con estas personas como todos quienes integramos el sistema de justicia (Ministerio Público, Defensoría y tribunales) tengamos los conocimientos y herramientas necesarias para brindarles un trato respetuoso, cercano y que proteja en todo momento sus derechos.

Asimismo, creemos importante reconocer que persisten desafíos importantes en esta área, en los cuales seguiremos trabajando para fortalecer el sistema de protección de sus derechos en todas las etapas del proceso migratorio, dándole mayor visibilidad a esta problemática y entregando nuevos conocimientos acerca de esta materia.

Seguiremos trabajando junto a todos los organismos del Estado y autoridades que deseen plegarse a fortalecer este sistema de protección y asegurar así el cumplimiento de sus derechos en todas las etapas del proceso migratorio.