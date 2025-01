El Ministerio Público está investigando un incendio ocurrido en el sector “Los Sauces”, comuna de San Pedro de Melipilla, que inicialmente afectó una estructura y luego se extendió a un área boscosa.

En el lugar del siniestro, trabajan efectivos de Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y se dirigió al sitio el fiscal de Incendios de la Fiscalía de Alta Complejidad, Javier Rojas. Este solicitó la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los antecedentes, dentro de la estructura donde comenzó el fuego, se halló el cuerpo calcinado de una menor de 5 años, de nacionalidad chilena.

Jorge Pizarro, capitán de la Primera Compañía de Bomberos de San Pedro de Melipilla, entregó detalles de la emergencia. “Un incendio estructural de grandes proporciones, el cual después se propagó a un incendio forestal. Debido al rápido actuar de los voluntarios, se logró contener el avance del incendio forestal”, dijo.

Pizarro también informó sobre el trágico hallazgo. “Lamentablemente, se encontró una víctima fatal en el lugar”, añadió.

En cuanto a la causa del incendio, Pizarro sostuvo que “hasta el momento no tenemos mayores antecedentes. No se ha terminado la investigación, así que no podríamos dar a conocer esa información”.

Sobre las dificultades para controlar el fuego, el capitán bomberil expuso que “lo más complejo es las condiciones que teníamos hoy. Lamentablemente, estaban todas las condiciones para que saliera un incendio de esta magnitud”.

Ministerio Público indaga fatal incendio

Javier Rojas, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, expuso que “en horas de la tarde se toma conocimiento de un incendio que afectó acá a la Melipilla. En primera instancia concurre un voluntario de bomberos que transitaba por fuera, quien presta ayuda y logra socorrer a una de las personas alertando y pidiendo ayuda tanto a bomberos y así mismo a Carabineros”.

Sobre las víctimas, el persecutor detalló que “se detecta un incendio de una casa habitación, de dos pisos, de madera, donde logran rescatar una persona adulta de 51 años que resulta lesionada en sus manos y trasladada a un recinto asistencial. Luego se pide apoyo y se combate el incendio y posteriormente se encuentra a una menor de cinco años fallecida, quien producto del incendio queda al interior del mismo“.

“Dado que este incendio, si bien comienza en una casa, afecta a pastizales y arbustos de una hectárea alrededor, siendo lo que se denomina como un incendio forestal o interfaz en la zona rural urbana en la cual estamos”, añadió el fiscal.

“El inmueble afectado correspondía a una ferretería, la cual, dado los antecedentes, tendría conexiones para su arriendo, sus habitaciones. Dado los antecedentes que se logran ver de conexiones de cilindros de gas y viendo que una de las posibles causas es una recarga o falla eléctrica“, explicó el fiscal Rojas.

Municipio lamentó fatal incendio

Francisco Devia, alcalde subrogante de San Pedro de Melipilla, dijo que es “una situación muy lamentable para la comuna. La verdad que estamos muy, muy tristes por lo sucedido. Acá hay dos familias, ocho personas afectadas, donde lamentablemente por este incendio estructural falleció una menor de cinco años, chilena. A pesar de que sus padres son extranjeros, ella era chilena”.

Devia añadió sobre el apoyo que ofrecerá la casa edilicia. “Como municipio vamos a poner todo lo que está a nuestra disposición para poder ayudar a la familia entregándole el albergue necesario, la ayuda social y la alimentación para poder pasar estos días complejos”, sostuvo el jefe comunal subrogante.

“Un incendio que tenía dos características compartimental, o sea, una estructura y también forestal. Dos elementos muy complejos en un escenario de tanto fuego”, cerró.

Registros: