Una comerciante de la comuna de Independencia acusó ser extorsionada por un sujeto, quien es amigo de un funcionario municipal, con el fin de obtener una patente comercial. El municipio anunció acciones legales y el inicio de un sumario interno en la municipalidad de la comuna.

Según un reportaje de T13, una comerciante venezolana que trabaja con un carro de comida denunció que un hombre chileno, supuesto intermediario de un funcionario del municipio de Independencia, le pidió coimas para obtener un permiso municipal.

“Tengo pruebas de absolutamente todo”, expresó la mujer al alcalde Agustín Iglesias. “Tengo todas las grabaciones donde el señor Claudio (el presunto intermediario) me pide dinero para poder obtener mi permiso“, complementó.

En diálogo con el citado noticiero, la mujer afirmó que la suma de dinero exigida fue $400 mil. Además, señaló que una persona cercana a ella grabó la “prueba” que sustenta su acusación.

“Yo le pedí a él que grabara eso porque era lo único con lo que me podía defender”, aseguró sobre el audio que tendría sobre lo dicho por el presunto intermediario.

Por su parte, Claudio confirmó que es amigo del funcionario municipal, pero manifestó que la denuncia era falsa.

“La galla llegó con prepotencia. Le dijo ‘me vai a dar la patente o no me la vai dar’. Le dijo que no (el funcionario) porque de esa manera no se pedían las cosas”, declaró el presunto intermediario, quien descartó la acusación en su contra, aseverando que nunca ha hablado con la comerciante.

Declaración pública del alcalde de Independencia

El alcalde Agustín Iglesias emitió un comunicado con un listado de las acciones tomadas frente a la denuncia de la comerciante.

El jefe comunal indicó que se inició un proceso de investigación interna y se levantó un acta con la declaración firmada de la mujer.

Además, se presentó una denuncia ante el Tercer Juzgado de Garantía el 10 de enero por el presunto caso de cohecho. En el mismo tribunal, el 16 de enero se presentó una querella contra quienes resulten responsables, que fue declarada admisible al día siguiente y derivada al Ministerio Público.

“Como alcalde, me comprometo a cuidar y a proteger a nuestros vecinos de cualquier forma de abuso. No temblará mi mano para sancionar a quienes intenten sacar provecho de su condición o cargo para realizar un delito“, dijo Iglesias.