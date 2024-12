Durante las últimas horas se entregaron detalles sobre cómo ocurrió el asesinato de un hombre en Recoleta durante el pasado lunes. El ilícito fue cometido por una mujer, quien creyó que la víctima a la que apuñaló era el asaltante que le robó su celular en la misma mañana del homicidio.

Según La Tercera, el suceso se registró alrededor de las 9:50 horas del lunes 23 de diciembre.

Detalles del asesinato contra un hombre inocente en Recoleta

La mujer, de nombre de Soraya Alcaíno y 29 años de edad, se desplazaba en su vehículo por Avenida Américo Vespucio, en Recoleta. Ella se dirigía a las oficinas de unos abogados con el fin de contratar sus servicios, para que ellos revisaran una causa por violencia intrafamiliar.

En ese contexto, una persona desconocida quebró uno de los vidrios de su auto, le robó su celular y se dio a la fuga en dirección contraria al desplazamiento de la egresada de Odontología.

Ella decidió seguir a su asaltante en su auto. Aunque, tras un breve trayecto, su búsqueda no dio resultados positivos. Posteriormente, la mujer habló con un testigo quien le habría señalado la dirección en la que se habría dirigido el ladrón de su celular.

Tras recibir esa indicación, llega al lugar donde se encontraba Héctor Mauricio Navarrete, de 48 años, quien presuntamente tenía una apariencia similar al asaltante.

Soraya Alcaíno detuvo su auto chocando a un bus del transporte público y se bajó para confrontar a quien ella creía que era el ladrón.

“Devuélveme el celular, concha…“, habría dicho la mujer, mientras que el hombre contestó: “Yo no te he robado nada, yo no fui, yo no lo tengo”.

Según información de la Fiscalía Centro Norte, la egresada de Odontología tuvo en su poder una “navaja de uso militar”. Con esta arma blanca, apuñaló tres veces a la víctima en el tórax.

“Amiga, relájate, lo vas a matar“, gritó una persona que observó la situación. “Este hueón tiene mi teléfono“, contestó la mujer, quien además complementó su descargo diciendo: “Estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben“.

Después del ataque, la egresada de Odontología le quitó el teléfono a la víctima, pensando que era el aparato móvil robado.

Alrededor del mediodía, la mujer se entregó a Carabineros. Fue detenida y formalizada por homicidio simple en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, quedando en prisión preventiva.

La imputada, quien cuenta con 10 semanas de embarazo y que este viernes cumplirá 30 años, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino San Miguel. La jueza a cargo de la causa estipuló un plazo de investigación de 120 días.