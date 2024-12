La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, enfrenta nuevas complicaciones judiciales en medio de la investigación por fraude al fisco y falsificación de instrumento público que lidera la Fiscalía. Se trata de un audio que podría agravar su situación al mostrar una presunta intervención explícita para obtener un certificado médico.

El Ministerio Público investiga la elaboración de un informe emitido por la Municipalidad de El Quisco, documento que permitió a Barriga abandonar su arresto domiciliario y acompañar a su hijo a sesiones de equinoterapia en la región de Valparaíso.

En las últimas horas, T13 dio a conocer que una funcionaria del municipio denunció el ofrecimiento de dinero para emitir un certificado sin haber evaluado la condición médica del menor.

El caso cobró todavía más relevancia tras la publicación de un audio atribuido a Cathy Barriga, publicado por el citado medio. En la grabación, la exalcaldesa detalla cómo debía estructurarse el informe para cumplir con los requisitos legales.

“En vez de que digan mamá y/o mamá y papá (el informe). No mamá y/o papá, sino que mamá y papá, porque es condicionante poder salir con los dos”, se escucha decir a Barriga.

Funcionario confirmó redacción de informe con instrucciones de Cathy Barriga

Además, se cuestionó directamente al funcionario encargado de elaborar el informe, quien confirmó haber redactado partes específicas del documento bajo instrucción directa de la exalcaldesa. Ante la consulta sobre un párrafo específico que indicaba que el menor debía concurrir acompañado de ambos padres, el funcionario respondió: “Sí, a requerimiento directo de Cathy Barriga”.

El funcionario agregó detalles sobre el proceso de elaboración del informe, confirmando que tanto los certificados de asistencia como los de calendarización se realizaron bajo solicitud expresa de Barriga.

“Debo señalar que los certificados, tanto de asistencia como el de calendarización, se realizaron a solicitud directa de Cathy Barriga y con las indicaciones que ella misma solicitó”, afirmó.

Otro punto es la mención a transferencias de dinero realizadas por Lavín, un dato que el funcionario aseguró haber perdido. “Igualmente, los datos que había comprometido de las transferencias que me realizó Lavín, debo señalar que se me perdieron y no los he podido localizar para aportarlos”, explicó.

La fiscalía ahora analiza este audio junto con otros antecedentes recabados en la investigación, buscando determinar el nivel de responsabilidad de Barriga en los hechos que se le imputan.