El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza (PR), solicitó una auditoría en medio de la investigación de Contraloría al alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC), por presuntas asesorías realizadas en Macul mientras era concejal en Recoleta. Según El Mercurio, la indagatoria aborda servicios realizados por Jadue entre enero de 2022 y julio de 2024, con cobros que superarían los $66 millones. La directora jurídica de Macul, Bárbara Jansana, informó en el concejo municipal que se cuestionaron contrataciones a honorarios de Jadue por asesorías en diversas materias, con pagos no justificados y labores no comprobadas. Espinoza llamó a licitación para auditar los gastos del municipio de Macul en la gestión anterior. Contraloría observó pagos y contratos que no cumplirían con las obligaciones legales, como la falta de detalle en las labores encomendadas a Jadue.