Una madre denunció una incómoda situación que vivió con un chofer del bus RED en Ñuñoa. Según relató, el conductor le insistió de forma grosera que debía pagar su pasaje. Aunque no planeaba evadir el pago, todo derivó en un preocupante incidente: el coche de su hija cayó al piso del bus tras una aceleración brusca del chofer y ella quedó en shock.

En conversación con BBCL, Carolina Etcheberry contó el mal rato que pasó en el recorrido 106, luego de subir al bus en la esquina de Manuel Montt con Sucre.

Carolina explicó que, mientras esperaba en el paradero, llegaron tres buses juntos, y el que necesitaba quedó lejos. Con ayuda de personas que bajaban del vehículo, logró subirse con su hija.

El momento de terror de una pasajera de un bus RED en Ñuñoa con su hija

Ella esperó el momento adecuado para validar su pasaje, cuidando la seguridad de su hija en el coche. Sin embargo, el chofer empezó a gritarle e insultarla, pensando que quería evadir el pago.

El mal rato siguió en el siguiente paradero. El conductor frenó bruscamente y le dijo que no avanzaría hasta que pagara. Abrió la puerta para que se bajara, pero Carolina decidió quedarse por la seguridad de su hija. Caminó dentro del bus y saltó el torniquete.

Luego intentó pagar con el código QR de su celular y el sistema marcó error (al revisar la app después observó que su pasaje se validó dos veces). Esto habría hecho que el chofer, aún más molesto, continuara insultándola. En medio de la discusión, aceleró y cambió de pista de forma brusca, lo que provocó que el coche de su hija volcara dentro del bus.

“Viví momentos de terror. Le digo que pare, no me hace caso. Le golpeo el panel e insisto. Trato de pasar como puedo; me enredo en el torniquete. Le pido a los otros dos pasajeros que, por favor, la recojan. Logro pasar y veo a mi hija, quien, aparentemente, no tenía una lesión de gravedad, solo un golpe. Lloraba y gritaba ‘mamá’, asustada, sin entender nada, en shock”, relató Carolina.

La pasajera intentó comunicarse con Carabineros y Seguridad Ñuñoa, pero no lo logró. Posteriormente, después de dejar a su hija en el jardín infantil y finalizar su jornada laboral, presentó una denuncia en la 19ª Comisaría de Santiago.

Carolina aseguró que evalúa acciones legales, presentó un reclamo en la DPTM y aclaró que no busca una indemnización. Su intención al exponer su experiencia es que se tomen medidas relacionadas con la capacitación de los choferes y la instalación de tótems de pago en los vehículos que aún no los tienen.

La Gerencia de Asuntos Corporativos, PRSV y RRHH de STP Santiago, empresa responsable del bus del recorrido involucrado, fue contactada por BBCL, pero no mostró interés en dialogar.