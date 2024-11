La Justicia dictó sentencia condenatoria en contra de Valeria Angélica Cárcamo Vidal, acusada de cometer injurias graves contra Sebastián Sichel, en publicaciones realizadas el 22 de agosto en X e Instagram.

La acusada fue sentenciada a cumplir una pena de reclusión menor en su grado mínimo de 61 días, junto con la suspensión de cargo u oficio público y una multa equivalente a 6 UTM. El tribunal eximió de costas a Cárcamo al considerar que existían motivos plausibles para litigar en su defensa.

En cuanto a la pena de reclusión, se determinó su sustitución por una pena de remisión condicional. Esto implica que Cárcamo deberá someterse a observación de la unidad de Gendarmería CRS más cercana a su domicilio ubicado en Valparaíso, durante un año.

Respecto a la multa impuesta, el tribunal otorgó la posibilidad de pagarla en tres cuotas mensuales, iguales y sucesivas, con la primera cuota programada para el último día hábil de noviembre de 2024.

En caso de no cumplimiento en alguna de las cuotas, se exigirá el pago total de la multa. De no contar con bienes suficientes para cubrir el monto, se procederá mediante sustitución y apremio, disponiendo un día de reclusión por cada tercio de UTM que no sea cubierto.