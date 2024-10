Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un hombre resultó baleado en un robo frustrado durante la madrugada en Santiago, específicamente en la intersección de Argomedo con Raulí pasadas la 1:00 a.m. Según las víctimas, dos individuos chilenos con antecedentes se reunieron en un auto con un venezolano para comprarle un vehículo, aunque al no recibir el dinero, uno de los atacantes disparó, hiriendo al comprador en la espalda. La víctima, de 44 años, fue llevada a la ex Posta Central en estado grave pero estable. La investigación está a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, sin detenidos hasta el momento.