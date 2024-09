El abogado defensor de Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, Luciano Fouillioux, afirmó que los mensajes intercambiados con Luis Hermosilla, investigado en el caso Audio, fueron eliminados automáticamente por el sistema del teléfono del ministro, contradiciendo declaraciones anteriores de Matus. Fouillioux sostuvo la inocencia de su cliente y aseguró que no renunciará a su cargo en la Suprema, a pesar de la Acusación Constitucional por abandono de deberes. El defensor desestimó rumores de influencia de Hermosilla y Andrés Chadwick en el nombramiento de Matus, reiterando su convicción de que el ministro no ha incurrido en ninguna falta y que se trata de un error de fondo.

Luciano Fouillioux, abogado defensor de Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, reiteró que los mensajes intercambiados con Luis Hermosilla, actualmente investigado en el caso Audio, fueron eliminados automáticamente por el sistema del teléfono del ministro.

Fouillioux aseguró que su cliente es inocente y no tiene intención de renunciar a su puesto en la Suprema, dijo en conversación con CNN Chile.

En medio de la Acusación Constitucional que enfrenta Matus por “abandono de deberes”, Fouillioux admitió que existieron mensajes entre Matus y Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, sostuvo que estos fueron borrados por el sistema, una explicación que contradice las declaraciones anteriores de Matus sobre la inexistencia de tales chats.

El abogado reiteró la inocencia de su cliente: “Sostengo categóricamente que él no ha mentido y esto lo vamos a dejar resuelto en la sala“, afirmó Fouillioux, enfatizando la convicción de que Matus no incurrió en ninguna falta. Además, explicó que la eliminación de los mensajes no fue voluntaria, sino producto de un proceso automático del sistema del teléfono del ministro.

Matus no renunciará a la Suprema

Respecto a las inhabilitaciones, el defensor aclaró que Matus no incluyó en su lista de inhabilitados a Luis Hermosilla ni a Andrés Chadwick, a pesar de los rumores sobre una supuesta influencia de ambos en su nombramiento. “Matus nunca tuvo un vínculo directo y personal con ellos en ninguna causa“, subrayó Fouillioux, desestimando cualquier especulación sobre posibles conflictos de interés.

El defensor también hizo hincapié en que, pese a la acusación, Matus no ha considerado la posibilidad de renunciar a su cargo en la Corte Suprema. “No ve razón alguna para ello, ya que nosotros consideramos que se trata de un error de fondo”, concluyó el abogado, dejando claro que el ministro sigue firme en su postura.