El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este martes a la derrota sufrida por la Fiscalía Centro Norte, luego que la justicia absolviera al excarabinero Sebastián Zamora en el denominado Caso Pío Nono.

Liderada por la fiscal Ximena Chong, se trata de una de las indagatorias más emblemáticas tras el estallido social. En ella, también se condenó al Ministerio Público a pagar las costas.

Sobre esto, Valencia señaló en Radiograma Matinal, de Radio Bío Bío, que se trata de una causa pendiente, porque se pidió la nulidad del juicio oral y, además, se apelaron las costas.

Por ello, “me parece que, por respeto al trabajo de los fiscales que estuvieron a cargo, y que todavía están a cargo de esa causa, cualquier juicio acerca del trabajo que han realizado es preferible postergarlo a cuando ya se haya dictado una sentencia definitiva”.

Valencia también aseguró que no tiene un juicio sobre lo ocurrido, porque “para formarme un juicio acerca del trabajo de un colega necesito hacer un análisis profundo de todo lo que se ha hecho en la causa. Y ese análisis no va a estar terminado hasta que el juicio concluya. Estoy siendo sincero”.

Al ser consultado sobre si “va a pasar algo” en la Fiscalía en caso de que la derrota sea definitiva, el persecutor expresó que “es parte de nuestro trabajo, de vez en cuando, tener que perder. Es parte del trabajo profesional”.

“La mayor parte del tiempo nos va bien, la mayor parte del tiempo hay sentencias condenatorias del Ministerio Público, pero a veces absolvemos… Hay derrotas que duelen más que otras, que son más visibles que otras”, agregó.

Finalmente, indicó que solicitó a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional que visibilicen otras causas donde se han logrado sentencias importantes en materia de violencia institucional.

“Si no, de otra manera, todas las investigaciones en materia de violencia institucional se ‘piononizan’, pareciera que todo ha funcionado más o menos de la misma manera. Y no me parece justo con el trabajo que han hecho los fiscales a lo largo del país”, señaló.