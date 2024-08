Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal nacional, Ángel Valencia, mantuvo en reserva nuevos detalles sobre el hallazgo de un auto con explosivos en el centro de Santiago. La investigación se mantiene secreta, sin revelar el propósito de los explosivos. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sugirió que el vehículo sería usado en un intercambio de armamento entre bandas delictuales para un delito de alta connotación. A pesar de que se especuló sobre una posible fuga carcelaria de un miembro de la banda "Los Trinitarios", el fiscal reiteró la confidencialidad del caso y la necesidad de no revelar información para esclarecer los hechos. Valencia destacó que, aunque es preocupante encontrar explosivos en la vía pública, no es la primera vez. En cuanto a la seguridad de la cárcel de alta seguridad Repas, no confirmó un aumento, argumentando que no se avisa para no alertar a posibles infractores.