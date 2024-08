Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Durante esta mañana se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral contra el excarabinero Claudio Crespo por el caso Gustavo Gatica, donde el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la cautela de garantía solicitada por la defensa del exuniformado que pedía un sobreseimiento temporal. La defensa argumentó que Crespo no estaba en condiciones de ejercer sus derechos debido a la detección de nuevas firmas presuntamente falsas por parte de la Policía de Investigación, relacionadas con una causa previa en 2018 donde fue sobreseído de apremios ilegítimos y obstrucción a la justicia. Por otro lado, la fiscal Ximena señaló que no habría obstáculos para que Crespo ejerza sus derechos, por lo que no sería necesario dictar un sobreseimiento temporal.