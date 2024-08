La alcaldesa y candidata para la reelección en la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler (PC), criticó duramente este lunes a las negociaciones que mantuvo Renovación Nacional con el abogado Aldo Duque.

Duque decidió bajar su candidatura al sillón edilicio de la comuna capital esta tarde, dejando a Mario Desbordes (RN) como el único candidato de la centro derecha para llegar al cargo.

“La coexistencia de dos candidaturas de derecha y centro derecha en Santiago pavimentan el camino a la reelección de la administración comunista chavista que encabeza la señorita Irací Hassler”, expresó el abogado.

Ante este hecho, Hassler expresó en su cuenta de X: “Mientras en Santiago sacamos a los narcotraficantes de los barrios y las casas tomadas, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados“.

Mientras en Santiago sacamos a los narcotraficantes de los barrios y las casas tomadas, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados. 🤷🏼‍♀️ https://t.co/3p1kBCenqH — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) August 5, 2024

A sus palabras se sumó el diputado Gonzalo Winter (FA), quien aseguró: “creo firmemente en el derecho a la defensa, pero hay roles que son incompatibles. La principal tarea de la política hoy día es enfrentar al crimen organizado, no puede quedar a cargo de una municipalidad ni de hacer las leyes a quien ve en los narcos a sus propios clientes, a su fuente de ingresos”.

“Chile Vamos va a perder toda su legitimidad negociando con el abogado de los narcos”, agregó.

Creo firmemente en el derecho a la defensa, pero hay roles que son incompatibles. La principal tarea de la política hoy día es enfrentar al crimen organizado, no puede quedar a cargo de una municipalidad ni de hacer las leyes a quien ve en los narcos a sus propios clientes, a su… https://t.co/u78LpGJHoz — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) August 5, 2024

El pasado mes de abril, un reportaje de T13 reveló que el nombre de Duque figura en un listado que maneja la Contraloría General de la República con abogados que prestan servicios a narcotraficantes, y que tienen al mismo tiempo prohibido trabajar en el Estado.

Aquel listado contenía a casi a 900 profesionales y solo se puede acceder a sus nombres a través de transparencia, donde están quienes han defendido a imputados por delitos de tráfico de drogas y crimen organizado durante 2023 y 2024.

Tras esta revelación, el ahora excandidato dijo que “la casta tiene miedo, la casta está preocupada, y por eso me agreden, por eso me insultan, por eso me difaman. Usan todos los medios que tienen a su disposición, incluyendo los medios de comunicación, de los cuales son propietarios”.

“Lo que tengo me lo gané con mis manos, trabajando y no tener que mirarle la cara a nadie. No les temo, he caminado por esta ciudad toda mi vida, pierdan su tiempo agrediéndome (…) No les temo, pueden seguir gastando su tiempo y dinero”, publicó en una declaración en X.