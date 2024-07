Una gran competencia se anticipaba en el municipio de Santiago, luego de que anoche finalizara el plazo para la inscripción de candidaturas. Además de la alcaldesa Irací Hassler (PC) y su retador Mario Desbordes (RN) —carta de Chile Vamos y con apoyos de Demócratas y Republicanos—, en la fila siguen el abogado Aldo Duque y la concejal independiente Rosario Carvajal, quien desafiará a Hassler por la izquierda inscrita por la Alianza Verde Popular.

Pero, esta jornada, Duque puso en suspenso el seguir adelante: “Estoy reflexionando (si retira la postulación), y en las próximas horas tomaré una decisión definitiva”, afirmó en entrevista al diario La Segunda, en consideración a que los candidatos tienen un plazo de 10 días para retirar su postulación en el Servel, antes que se cree el Registro Nacional de Candidaturas una vez aceptadas. “Vengo saliendo de una audiencia, no he tenido tiempo para ver lo político”, agregó.

De acuerdo con lo que transcendió en RN, este lunes en conversaciones Duque había manifestado su intención de seguir la lógica de Ruth Hurtado, de Republicanos (se bajó de Recoleta), de no permitir que gane el PC en la comuna de Santiago. Además, el PDG inscribió a Karen Osorio, según el diario El Mercurio. De hecho, no es descartable que alguno de los otros 26 partidos haya anotado candidato, lo que declinaron confirmar en el Servel hasta que no se resuelva la aceptación de candidaturas.

Inicio complicado para Desbordes

El comienzo de la carrera tiene a la encuesta UDD como foto que Hassler —quien ha tenido un respiro por los líos en la derecha, y su nuevo relato de mano dura en seguridad encabezando desalojos de tomas en vivo en TV —tiene un empate técnico con Desbordes. Ella tiene un 28% de las preferencias y él un 29%. Mientras tanto, Duque marca 13%. Carvajal no ha sido medida.

De esa manera, los expertos electorales creen también que es más el daño que causa Duque a Desbordes si continúa y la oposición se dispersa en 2 retadores, que la nueva rival de Hassler por la izquierda. “Duque debilita a Desbordes, lo puede dañar en su aspiración de llegar a la alcaldía. En sondeos obtiene hasta 15%, es relevante en una definición municipal. Puede convertirse en el cura de Catapilco y eso sería muy dañino para la oposición en una alcaldía tan importante como Santiago. Y me parece difícil que Carvajal logre dañar en porcentaje importante a Hassler, porque no es la alternativa de reemplazo, no es competitiva”, asevera Tomás Duval, académico de la U. Autónoma. Duval aún agrega que Hassler ha tenido un apoyo relevante del oficialismo.

Sin embargo, en Renovación Nacional dicen que la estrategia de Desbordes ha sido todo el tiempo con la posibilidad de que Duque no se retire.

Mauricio Morales, cientista político de la U. de Talca, coincide con Duval. “En encuestas, Desbordes y Hassler están empatados. A pesar de las críticas a la alcaldesa, ha recuperado terreno, convirtiéndose en muy competitiva. La derecha está desaprovechando recuperar Santiago. Duque marca 10-15 puntos, evidentemente perjudica a Desbordes. Carvajal quitará algo de votación a Hassler, pero no en la misma proporción que Duque a Desbordes”, asevera Morales, a pesar de agregar que “sin Duque y con Carvajal”, Desbordes puede tener “asegurado el triunfo”. Con todo, desde RN aseveran que su estrategia siempre se diseñó en el escenario de que Duque no se retire.

El director de Data Influye, Axel Callis, por su vez, tiene una opinión diferente. “Esta campaña no va a depender todo en el eje izquierda-derecha, sino de cuál va a ser el despliegue de campaña de los 4, más que dividir en 2 y 2. Duque le puede sacar votos a los 2, rompe el eje oposición-oficialismo. Me causa sorpresa que lo vean como alguien que debilita solo a Desbordes. Hoy la política es 3D, no bifurcada, ese partido animalista también es transversal, no solo izquierda. Son causas más que partidos, y también puede robar votos a Duque o Desbordes”, explica.

Además, cree que Desbordes sí tiene complicaciones, pero por otro factor: “Ha desaparecido de la agenda, porque no tiene temas”, no crecerá. “Solo demoliendo al rival”, afirma.