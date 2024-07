“Quiero decirles que el proyecto político de Recoleta no acaba, no llega hasta acá, no agota. Así siempre lo expresó Daniel. Este es un proyecto colectivo. Representamos a un sector”, aseveró esta mañana Fares Jadue, el nuevo alcalde dela comuna de Recoleta.

“Vamos a asegurar la continuidad de todos los servicios populares, tengan tranquilidad. Tenemos la convicción de que estos servicios brindan grandes beneficios a nuestra comunidad recoletana. Los seguiremos desarrollando, los seguiremos profundizando en la comuna que benefician a miles de personas (…) Sabemos que hay varios temas pendientes que tendremos que abordar y estos serán desafíos que comprometeremos en un programa de gobierno que estamos levantando participativamente”, siguió.

Este viernes, en una sesión exprés, el concejo municipal de Recoleta concretó la elección de Fares Jadue como su alcalde suplente, debido a que Daniel Jadue (PC) dejo el cargo en vacancia al superar los 45 días en prisión preventiva.

“Es porque también aquí se ha respetado la voluntad popular, que hoy día asume la suplencia de esta alcaldía es el es el concejal más votado de esta comuna respetando la voluntad popular”, finalizó Fares Jadue.

Aunque Daniel y Fares sean cercanos, ellos no son parientes. Fares Jadue fue el concejal más votado en las últimas elecciones municipales y, de acuerdo con lo informado por BioBioChile, ingresó al municipio justamente para ser el sucesor de Daniel Jadue.