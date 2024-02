El candidato de Jadue para Recoleta y la difícil decisión de los ex Concertación: apoyar o no

Fares Jadue, militante del Partido Comunista, es concejal de Recoleta y muy amigo del actual alcalde, Daniel Jadie. Aunque para los miembros del partido de la hoz su puesto ya estaría asegurado, en el resto del oficialismo no hay nada cerrado. Lo anterior, a raíz de la compleja relación entre Daniel Jadue y la centro izquierda. Este escenario podría terminar con que Fares no sea el único candidato del oficialismo.

Una de las comunas emblemáticas del Partido Comunista (PC) es Recoleta, ubicada en el gran Santiago, en la Región Metropolitana. Y una de sus figuras más importantes, y quien lidera la alcaldía hace años, es Daniel Jadue, quien cumple su tercer periodo al mando de la Casa Consistorial. Por ende, no podrá ir a la reelección.

Su reemplazo está decidido dentro del PC: Fares Jadue. Concejal de la comuna, quién antes fue director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad. Es decir, no es un desconocido. Fares (51) tiene el mismo apellido que Daniel (56), pero no tienen relación familiar. No obstante, son amigos desde los años 90 y miembros de la comunidad palestina.

Fuentes de La Radio explican que el sucesor de Jadue fue elegido hace años por él mismo. Nunca existió una duda de quién reemplazaría al alcalde. Además, señalan que todo se pensó cuidadosamente. Por eso -agregan las mismas- asumió en el primer periodo el cargo en la DIDECO, que es el enlace más cercano a los vecinos.

“Estaba recién graduado y ahí se puede desplegar territorialmente y conocer a todos los vecinos, abuelitos, juntas de madres, todo”, comentaron cercanos al edil. Las mismas personas detallan que cuando Daniel Jadue vió una espacio para competir en una primaria presidencial -un sueño que siempre quiso lograr-, le solicitó a Fares que fuera candidato a concejal por la comuna ya que si él tenía que dejar el cargo para competir en las presidenciales, Fares podía asumir la vacancia.

El rol de la comunidad palestina en los 90 pudo haber sido clave para que Daniel Jadue no tuviera competencia dentro del actual oficialismo en la comuna y, según comentan quienes conocen la historia, en esta ocasión sería igual.

Cercanos a Fares y a Daniel comentan que tienen una amistad desde hace muchos años. Son buenos amigos y Fares es muy leal a Daniel. Tienen una relación de “hermanos” y ambos son ateos. Pese a esto, quienes conocen de la interna recalcan que aunque es el partido el que debería definir quién los represente en Recoleta, el hecho de que tenga el mismo apellido es un punto a favor y que es muy difícil encontrar otro candidato que conozca el municipio como Fares.

Apoyo de los ex Concertación

Por años la relación de Daniel Jadue con los miembros de la centro izquierda no ha sido fácil. Tanto el estilo del alcalde en Recoleta, como su forma de pensar ha incomodado en varias oportunidades a los líderes del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC).

A raíz de esto, la decisión de apoyar al delfín de Jadue no está aún decidida por los partidos del oficialismo y anteriormente miembros de la exConcertación. Por un lado, prefieren a una persona no tan extrema, más socialdemócrata, y por el otro, no quieren dejarle el camino tan fácil al edil sabiendo además la importancia que tiene Recoleta para el PC.

Personeros del PPD comentaron a Radio Bío Bío que ellos no tienen un candidato fuerte para bajar a Fares, pero que están lejos de estar de acuerdo o aceptar el candidato del PC. No obstante, están conscientes de que tienen poco con que pelear el cupo.

En tanto, al interior del PL, militantes explican que no les gusta el estilo confrontacional de Jadue, y que tampoco ha hecho que Recoleta florezca, sino que sigue siendo la misma comuna con farmacias populares, uno de los proyectos emblemáticos del alcalde Jadue. De igual manera, sostienen que al principio parecía que iba a realizar muchos cambios, los cuales al final no se realizaron.

Señal de esto es que las relaciones no estarían en su mejor momento dentro de la izquierda, y el gran pacto que anunciaron que llevarían a cabo para enfrentar las elecciones municipales podría ser que no llegue a puerto.

Conocedores de la trama señalan que son 11 partidos los que deben negociar, unos más pequeños que otros, algunos en una mejor posición actual, pero con poca o nula representatividad en las alcaldías a lo largo del país, y que más de un partido ya habrían señalado que no están dispuestos a perder espacio para que otros más chicos crezcan.

La primera semana de marzo será clave para ver qué sucederá con el pacto y con comunas claves para el oficialismo, como Santiago y Recoleta. En la primera, la actual edil, Irací Hassler, ya anunció que irá a la reelección y también ha hecho el propio balance de su gestión. Sin ir más lejos, el pasado lunes 12 de febrero dijo que “Santiago está mejor que hace dos años”.

Por esta razón, desde los partidos son más cautos al hablar sobre el futuro de Recoleta. Ya que, comentan internamente, no quieren que se repita lo que está ocurriendo en Santiago.

El vicepresidente del PS, Arturo Barrios, comentó que “lo más importante es la unidad, hay que tener unidad para enfrentar a la derecha en octubre próximo. Y la mesa de secretarios generales, más los equipos electorales de cada partido, irán observando y definiendo si será por acuerdo, por primaria, en fin”.

Para él “estas cosas hay que tomarlas con tranquilidad, no hay que hablarlas por la prensa, el mes de marzo va a ser un mes para definir todo aquello y yo insisto que por sobre legítimas aspiraciones lo más importante es la unidad de todas y todos. Todas las dos coaliciones que sustentan y apoyan al gobierno de Gabriel Boric tenemos una claridad absoluta que es llevar un candidato o candidata por comuna en la próxima elección”.

Por su parte, el presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, indicó que “las negociaciones de los partidos de la coalición en realidad están todavía en un punto de inicio” y que “hay que mirar en Recoleta qué es lo que se decide finalmente, porque creo que es un espacio en disputa y si no hay un buen candidato o no hay un candidato con cierta seguridad, más vale que todos acordemos un candidato que tenga alguna posibilidad”.

Afirmó que “en Recoleta todavía no tengo ninguna certeza y espero que esto sí tenga una resolución favorable y esto es que elijamos al mejor candidato posible, que no tiene por qué ser PC”.