La madrugada de este miércoles se registró el asesinato de un niño de 13 años en La Florida. Este recibió un impacto de bala en el hombro cuando estaba al interior de su habitación, en un domicilio de calle Volcán Punitaqui.

A eso de la medianoche, un grupo de sujetos realizó múltiples disparos afuera de dicha vivienda, y en medio de estos, la víctima habría intentado salvar a su mamá.

Así lo detalló la tía del menor, Graciela Inostroza, quien conversó con Meganoticias. “Mi sobrino siente balazos y le dice a mi hermana ‘mamá, tírate al suelo’ y él hace una cosa así… y el balazo le llegó en el brazo”, relató.

“Trató de salvar a mi hermana, él le dijo: ‘mamá, tírate el suelo’, y él se tiró encima de ella… y cayó”, insistió la familiar.

Asimismo, recordó que cuando se dieron cuenta de que el niño estaba herido, lo trasladaron rápidamente hasta un centro asistencial, sin embargo, indicó que “cuando llegamos al consultorio, el doctor dice que llegó muerto”.

Respecto a los posibles motivos del ataque, la mujer señaló que “no nos explicamos por qué, no supimos qué pasó. Vieron un auto que disparó, pero no vieron patente, no vieron nada”.

Y en ese sentido descartó categóricamente un presunto ajuste de cuentas. “Qué cuentas… si nosotros no nos metemos con nadie. Somos personas de trabajo. Mi esposo trabaja, mi hermana se sacaba la cresta por mi sobrino”, afirmó. Asegurando que “nadie tenía ninguna cosa que deberle a alguien, o tener que algún problema con alguien”.

“Me lo mataron sin tener arte ni parte, porque mi sobrino era un niño que no salía solo, no iba ni siquiera al colegio solo, porque mi hermana se lo llevaba y se lo traía. Entonces no anduvo nunca en la calle solo”, contó.

Finalmente, pidió que se haga justicia por Joaquín. “Que si hay un Dios grande que se haga justicia, porque estas cosas pasan y pasan, no solo a nosotros. Matan gente y no quedan en nada”, concluyó.