Un conductor fue grabado dos veces huyendo de controles de Carabineros en Estación Central. En el segundo hecho, intentó atropellar a un funcionario, el que desenfundó su arma de servicio, pero no disparó.

Un conductor escapó dos veces de Carabineros durante una fiscalización de tránsito en Estación Central.

Todo esto se dio la mañana del miércoles. La primera vez que el individuo huyó de la policía uniformada fue en Toro Mazote, a metros de la Alameda.

En ese lugar, había un control de Carabineros con personal de fiscalización del Ministerio de Transportes.

Una uniformada intentó controlar a un vehículo blanco, pero su conductor no quiso detenerse y evadió a la carabinera para darse a la fuga.

Así se vio en una transmisión de CHV.

Sin embargo, esto no quedó ahí. El chofer dobló por la Alameda hacia la izquierda, por lo que en la esquina con Alberto Hurtado se encontró con un nuevo control policial.

Según un video viralizado durante las últimas horas, allí intentó atropellar a un funcionario de Carabineros, quien desenfundó su arma, pero no disparó.

Mira el video:

En el lugar de los hechos, se informó que el arma no fue disparada por no tener una mira segura y que está claro quién es el propietario del automóvil, el cual no tenía encargo por robo.