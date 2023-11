Un pasajero de la aplicación de viajes, Cabify, denunció a través de X (ex Twitter) una violenta agresión por parte de un conductor mientras se trasladaba hasta su domicilio en Providencia.

Según contó Víctor Brevis a BioBioChile, el hecho habría ocurrido durante la madrugada de este miércoles, cuando solicitó un viaje por la aplicación móvil para irse a su departamento.

Una vez a bordo, relató, se fijó de que el conductor se había pasado de su destino, por lo que pidió que se detuviera para bajarse. Sin embargo, el chofer no habría hecho caso y continuó su camino.

Frente a ello, el pasajero abrió una de las puertas en un semáforo para bajarse, mientras que denunciaba el hecho a través de la aplicación.

Y habría sido en ese momento en que el conductor se bajó de su asiento y procedió a agredir a la víctima “con combos y patadas en el rostro”, mientras lo insultaba.

La víctima afirmó que debido a los golpes resultó con “fractura en ambos pómulos y un esguince”.

Por su parte, desde Cabify señalaron que “desde que tomamos conocimiento del caso activamos nuestros protocolos, y como primera medida desconectamos la cuenta del conductor”.

Con respecto al conductor involucrado, confirmaron que se trata de “un taxista, debidamente inscrito en el Ministerio de Transporte y registrado en Cabify, con su licencia de conducir al día, al igual que su vehículo, que también cuenta con toda su documentación vigente”.

Finalmente, aseguraron que “estamos tomando contacto con las autoridades para agilizar la investigación y colaborar con los antecedentes que nos soliciten”.

La pasé mal. La madrugada de ayer un conductor de @Cabify_Chile me agredió cuando le pedí detenerse y dejarme, porque me llevaba a otro lado de mi casa. Me pegó con combos y patadas en el rostro. La mano ensangrentada es por los cortes que tengo en la cara pic.twitter.com/jZlCKekBX9

— Víctor Brevis (@Brevis) November 30, 2023