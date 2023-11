Luego de darse a conocer la sentencia para el ex detective de la PDI, Leonel Contreras, culpable de la muerte de su compañera Valeria Vivanco; su familia acusó corrupción por parte de la institución.

En horas de este miércoles se dio a conocer la sentencia de 12 años de cárcel para Leonel Contreras, exdetective que fue declarado culpable del homicidio de su compañera, Valeria Vivanco.

Decisión que anunció el Sexto Tribunal Oral de Santiago, con la cual no está conforme la familia de la víctima.

La madre de Vivanco, Jacqueline Caru, luego de la audiencia, indicó que “todos nos mintieron, se rieron de nosotros, hasta nuestros peritos particulares que contratamos también nos traicionaron”.

“Él va a salir en 10 años y talvez antes, él va a vivir, respira, su familia lo tiene. Nosotros no la tenemos, yo tengo que ir a ver a mi hija a un cementerio, mi hija ya no está en mi casa, ya no llega nunca más”, enfatizó la progenitora entre lágrimas.

Además, acusó que el sentenciado “nunca dijo la verdad, hasta el último momento”.

En la misma línea, el hermano de la víctima, Miguel Ángel Vivanco, aseguró que el fiscal Alex Cortes, “no quiere investigar”, apuntando a un presunto “tráfico de influencias y corrupción en el Ministerio Público”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a removerlo de su cargo. “Hacemos un llamado al Presidente de la República a que vea este caso, que nos reciba, nos recibió el Congreso, es el momento del Ejecutivo”, puntualizó.

“La PDI realizó peritaje balístico falso, peritaje del Servicio Médico Legal falso, peritaje audiovisual falso, errores, obstrucción a la investigación y un fiscal no quiere investigar”, aseguró.