Desde la ex Posta Central actualizaron el estado de salud del joven, que quedó con riesgo vital luego de una explosión en su rostro. Esto, en el marco de la toma del Liceo de Aplicación en Santiago.

Desde el día sábado en la noche, cuando el joven de 16 años fue ingresado de urgencia a dicho centro asistencial, se mantiene conectado a ventilación mecánica y con riesgo vital, según informó el doctor Jorge Ibáñez, médico ex Postal Central.

La primera intervención que le realizaron fue “establecer bien la extensión de las quemaduras y su profundidad”, junto con el “aseo quirúrgico en la zona”, explicó en primera instancia.

Proceso que concluyó que dicho paciente “tiene un 25% de la superficie corporal quemada, con predominantemente 7% de profundidad intermedia“. Las quemaduras comprometen el lado derecho de su cara, incluido el pabellón auricular, como también antebrazo, dorso y parte glútea.

Cabe recordar, que según información policial, la situación ocurrió cuando intentó prender fuego manipulando algún líquido acelerante o artefacto no identificado. Sin embargo, el médico mencionó que la ficha clínica no consta de tal evidencia. “En la ficha clínica consta que no se tiene evidencia de cuál podría ser el mecanismo por el cual se produjeron las quemaduras del paciente”, confirmó.

Por otro lado, una ex apoderada del establecimiento y amiga de la madre del joven afectado, Cristina Gangas, apuntó a las autoridades por los hechos. “Acá se está buscando responsabilizar a los menores, cuando la responsabilidad cabe directamente sobre las autoridades”.

Y argumentó que “por no cumplir con sus obligaciones, ningún alumno debiera siquiera presentar un petitorio”. Agregando que “los establecimientos debieran estar en condiciones óptimas el primer día de clases”.