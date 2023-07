El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reiteró sus críticas contra el contralor Jorge Bermúdez, reiterando que actúa de forma errónea al referirse a un sumario en su contra, el cual todavía no ha terminado.

Si el martes Jadue publicó unos tuits contra Bermúdez, ahora le dedicó una extensa carta, donde explaya sus críticas al contralor y afirma que realizó un “prejuzgamiento” en su contra, consigna la misiva publicada en el portal El Desconcierto.

“Ha querido olvidar el Contralor que el secreto del proceso sumarial tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, el resguardo del debido proceso, la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios y funcionarias que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados, dado que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso, sólo quedan a firme una vez que éste quede totalmente tramitado, cosa que está lejos de suceder”, afirma Jadue.

Junto con argumentar las razones de porqué considera que los cargos que formulará Contraloría en su contra están equivocados, el alcalde de Recoleta también revela una situación familiar ocurrida tras las palabras de Bermúdez.

Según Jadue, su madre lo llamó la noche del martes llorando al conocer esta situación, por lo que el militante del Partido Comunista confirmó que presentará acciones legales contra el contralor.

“Anoche cerca de la medianoche, gracias a las temerarias declaraciones del Contralor, recibí una llamada que me afectó profundamente: Era mi madre, quien me llamaba entre sollozos para preguntarme si me iban a meter preso y que le explicara qué era eso de los 600 Millones de pesos”, afirmó la autoridad comunal.

“Logré tranquilizarla explicándole lo que pasaba recordándole que ella me crio sola y que su enseñanza más importante había sido que debía hacer siempre lo justo y lo correcto y que podía estar tranquila, pues jamás en mi vida me había apartado de eso”, sostuvo Jadue.

“El Contralor no midió el daño que ha hecho a nuestras familias, por lo que de ahora en adelante ejerceré todas las acciones legales que la ley me permita. Esta campaña debe terminar”, cerró.

Las palabras de Bermúdez que molestaron a Jadue

Cabe recordar que la molestia de Jadue con Bermúdez, se originó luego que diario La Tercera, publicara que Contraloría formuló cargos contra Jadue por irregularidades en la administración de la farmacia popular de Recoleta, luego de ocho meses de investigación de un equipo liderado por Bermúdez.

El día 6 de julio, de manera reservada, un equipo de la Contraloría General de la República se constituyó en la Municipalidad de Recoleta. El objetivo fue notificar personalmente al jefe comunal de la formulación de cargos en su contra, por el sumario abierto después de detectarse -en noviembre del año pasado- faltas al principio de probidad que habrían sido cometidas por él en su rol de presidente del organismo y, también de su círculo de hierro.

Posterior a esta publicación, el mismo Bermúdez se refirió al sumario realizado por Contraloría, donde confirmó que se hallaron una serie de irregularidades y se formularon cargos contra el alcalde de Recoleta.

“Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios, cuatro de Recoleta incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. Los cargos son reservados, sólo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio”, declaró Bermúdez.