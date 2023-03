Este viernes el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, descartó que haya matrículas en liceos emblemáticos de Santiago, en base a publicaciones de prensa de fines de febrero.

“Pregunté por esos datos y eso no es real. La publicación que se hizo respecto a las matrículas en establecimientos emblemáticos de Santiago es un dato de enero”, dijo en conversación con Radio Concierto.

“Se completó. Hablé con el director de Educación y la alcaldesa, por lo tanto la matrícula está completa. ¿Qué es distinto? Que usted tuviese largas filas esperando”, agregó.

El ministro ligó eso con el Sistema de Admisión Escolar (SAE). “Independiente de las filas en algunos establecimientos, tuvo responsabilidad exclusiva de parte de directivos”, acotó.

“Vamos a tener datos de SAE consolidados de aquí a fin de mes y vamos a poder decir cómo cumplió finalmente este sistema”, complementó.

En cuanto a los resultados de colegios emblemáticos, en tanto, el escenario es distinto y Ávila lo confirma.

“Sin duda es una preocupación. Me preocupa mucho. El panorama cambió en estos establecimientos después de la promulgación de la ley de inclusión porque ya no hay selección y cuando no hay usted tiene mayor tendencia a que sus resultados bajen”, lamentó.

A modo de resolver aquello, el ministro habló de reforzar a los docentes, “para que puedan atender en esa diversidad”.

“También tenemos que ser capaces de reconocer que hay una buena oferta educativa no solo en el centro de Santiago y estos liceos emblemáticos: tenemos el Liceo Bicentenario de Talagante, el Liceo de San Fabián, el Liceo de Trovolhue en La Araucanía, una serie de liceos y escuelas públicas que tienen muy buenos resultados pero que no están en el eje Alameda ni provocan esta situación de conflicto con violencia en las calles”, cerró.