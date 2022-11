Silvana, la mujer que fue víctima en una encerrona durante la mañana de este jueves en la capital, relató cómo se produjo el ilícito ocurrido cuando se dirigía a su trabajo.

El hecho fue denunciado por un auditor de Radio Bío Bío, que grabó parte del ilícito ocurrido pasadas las 7:00 de la mañana.

La víctima del hecho relató que se dirigía desde Talagante hasta su trabajo en Las Condes, por lo que tomó la Autopista Central eje General Velásquez y salió para conectar la Costanera Norte.

Fue ahí cuando dejó pasar un vehículo que luego le cortó el paso, desde el cual bajaron “cuatro tipos armados”.

“Uno me puso un arma en el pecho, me dijo que le entregara las llaves”, relató en conversación con Radio Bío Bío. Por ello, no se resistió y entregó el vehículo, un Mercedes Benz gris patente KXTY43.

El capitán Daniel Barrera, de la 7ª Comisaría de Renca, señaló que Carabineros logró establecer que el vehículo fue llevado a la zona sur de la capital a través de la Autopista Central, por lo que se trabaja en su ubicación.