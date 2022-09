A través de redes sociales se viralizó una denuncia llevada a cabo por una mujer, luego de que el guardia de un supermercado en La Florida la acusada de robar por haber ingresado con su hijo en coche.

Se trata de María Fernanda Encina (@mfernandaencina), quien publicó un video haciendo descargos en contra del supermercado Líder ubicado en Avenida Santa Amalia, en la comuna.

Según lo relató la denunciante, ella se encontraba sola junto a su bebé -que estaba siendo trasladado en coche- haciendo compras en la sucursal capitalina a las 13:00 horas del pasado viernes.

Tras haber pagado los productos y dirigirse hacia la salida del local, un guardia la encaró y le dijo “entrega todo lo que no pagaste porque andai’ con tu hijo”.

“Yo le dije, ‘¿qué te pasa weón?’, y le mostré todo, y después como si nada me dice ‘es que disculpa, tú no eres con esas características’ (…) Me da rabia, cómo no tienen un protocolo para tratar a la gente“, expresó afligida la mujer.

Tras los dichos del guardia, María Fernanda contó en su red social, que tuvo una crisis de pánico y angustia, ya que se encontraba sola con su hijo, y fue interpelada frente a los otros clientes del supermercado.

Revisa la denuncia aquí

Respuesta de Walmart Chile: iniciarán una investigación

Walmart Chile, indicó a BioBioChile que: “lamentamos profundamente el hecho dado a conocer a través de redes sociales. Como compañía promovemos el buen trato hacia nuestros clientes. Por esta razón, hemos iniciado un proceso de investigación interno con el fin de esclarecer los hechos“.

Asimismo, dijeron que para Walmart “la seguridad de sus clientes es un tema prioritario. Por eso, reforzamos constantemente los protocolos para que situaciones de estas características no vuelvan a repetirse“.