La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia que condenó al autor del delito consumado de femicidio y tenencia ilegal de armas a las penas de presidio perpetuo, 3 años y un día y 300 días de presidio tras los hechos ocurridos en Colina en 2018.

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada desestimó el recurso al estar dirigido a alterar los hechos fijados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina.

“En lo concerniente a la tesis de la defensa de no existir el delito por no haber sido hallado el armamento el día de la muerte de la víctima, la sentencia la descarta, señalando que esa circunstancia no implica que el arma nunca existió”, sostiene el fallo.

Los hechos

Según la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el hecho fue perpetrado el 27 de noviembre del 2018 cuando la víctima, entró a su domicilio ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto en la comuna de Colina.

En lugar también vivía su conviviente, el imputado de este caso -Nelson Zepeda Antilef- y sus hijos menores de edad.

En el inmueble mantuvo una discusión con su conviviente y luego de recostarse en la cama, el imputado Zepeda Antilef se acercó a ella con un arma de fuego de tipo pistola apta para el disparo, con la cual efectuó un disparo que le provocó una lesión de gravedad.

Finalmente, fue trasladada hasta el Hospital San José, en donde falleció a causa de sus heridas.