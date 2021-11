"Lo que hizo (la Contraloría) ayer, no tiene fundamentos, vamos a pedir que se reconsideren las solicitudes", indicó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tras la indicación de Contraloría por venta de gas.

Esta semana la Contraloría General de la República realizó una indicación con respecto a la solicitud de múltiples comunas del país sobre la distribución de gas licuado desde los municipios a un “precio justo”.

La Contraloría advirtió que la normativa actual que regula la venta del gas, no permite que entidades públicas como las municipalidades distribuyan y vendan el producto. Esto sólo podría cambiar, si se modifica la actual normativa.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter indicó que “hay que puntualizar al contralor que nosotros no pretendemos entrar al mercado de la competencia a través de una acción comercial. Lo que buscan los municipios es ser intermediarios. Es decir poner el gas de Enap a precio costo a los ciudadanos”.

En la instancia, Carter dijo que “estamos asociándonos con otras municipalidades para llevar a cabo el proyecto (…) Lo que hizo (la Contraloría) ayer, no tiene fundamentos, vamos a pedir que se reconsideren las solicitudes”.

Además agregó: “Los precios están inflados, y quizás puede que haya colusión (…) No hay competencia en el mercado. Todos los caminos tienen que llegar al fin para tener resultados en 3 a 6 meses (antes del próximo invierno)”.

El alcalde de La Florida comentó que no deberían intervenir en estas ventas, sin embargo, no pueden quedarse de brazos cruzados “con actores poderosos que ponen una realidad a personas comunes y corrientes, las municipalidades no pueden quedarse sentadas, idealmente debería ser el Gobierno que ponga reglas que apunten a la baja de precios”, soslayó.

