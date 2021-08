La familia de Orlando Andrés Pérez Araya (42), mejor conocido como “Trolando MR”, continúa realizando una exhaustiva búsqueda luego de que perdieran el rastro el pasado viernes 13 de agosto en la comuna de Huechuraba hacia Peñalolén, en la región Metropolitana.

Según lo consignó Meganoticias, al momento de su desaparición, Pérez se dirigía a un evento a beneficio del cantautor “Portavoz” en la capital, sin embargo, según los registros de cámaras de vigilancia de un hostal el hombre habría viajado hasta El Quisco en la región de Valparaíso.

Su esposa, Evelyn Prado, dio a conocer que la última vez que lo vio fue ese viernes cerca de las 16:30 pero no volvió a su hogar. “Yo me empecé a preocupar, después pasó el sábado y tampoco llegó. Pasó el domingo yo me desesperé y fui a poner una denuncia por presunta desgracia porque no encendía los teléfonos”, manifestó.

Con respecto a presuntamente haberse trasladado hasta la quinta región, Prado dijo que “a lo mejor iba a hacer un trabajo y que iba y volvía, por eso no dijo que iba para allá, pensando que la iba a hacer cortita y volver. No me explico por qué fue para allá sin avisar”.

En la misma línea, Evelyn reveló que su esposo tenía dos celulares pero hasta la fecha éstos se encuentran apagados. “Necesitamos que la compañía se haga presente y que por lo menos se ponga la mano en el corazón. Si ellos nos dan esos datos, son súper útiles”, manifestó.

Por último, la mujer hizo un llamado a los vecinos de la residencia para que entreguen más archivos audiovisuales que puedan ayudar a encontrar a Pérez, quien hoy cumple 10 días de desaparecido.