En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió a las deficientes condiciones en las que se encuentran múltiples establecimientos educacionales en la comuna.

En la instancia, Delfino relató que “hoy se nos hace muy difícil volver a clases presenciales en la mayoría de los establecimiento (…) el estado en el que recibimos los establecimiento, la que se ha visibilizado más, es la Escuela Básica de Molina, donde asisten niños pequeños de primero a octavo básico está en muy muy mal estado. Se llueve entera, tiene socavones en los pisos, hongos en salas, baños, casino”.

Durante la semana, personal del Cuerpo de Bomberos realizó un levantamiento del estado del colegio en su infraestructura y en el apartado eléctrico, donde hubo resultados “lapidaros, esa escuela en cualquier momento se puede incendiar“, según lo consignó la alcaldesa.

“Lo que vive esa escuela no es una particularidad, sino que una generalidad en los colegios de nuestra comuna (…) Quinta Normal es una comuna muy antigua, por ende también los colegios y muchos no han recibido mantención hace más de 4 años”, aseguró.

En la misma línea, Delfino explicó que el municipio tiene un total de 19 colegios, sin embargo 17 son de la Corporación Educacionales, y dos de la Dirección de Educación Municipal (DEM), los que tienen —según la alcaldesa— una mejor administración.

“El liceo del DEM empieza con clases híbridas ahora (…) Aseguramos las condiciones sanitarias y de infraestructura (…) Pero en el caso de la Corporación el panorama es distinto, la mayoría está en mal estado e intentaremos hacer (una vuelta a clases) de los cuartos medios”, aseguró.

Ante la situación de “estado de abandono”, la jefa comunal pide al Ministerio de Educación y a las autoridades “que no nos presionen con la vuelta a clases, porque no lo podemos hacer del todo hoy. No tenemos las condiciones de infraestructura, estamos haciendo lo posible”, soslayó.

Finalmente, Delfino aseguró de manera preliminar que lo ideal sería que a la brevedad puedan ingresar a clases presenciales los 4° Medio, mientras que en el caso de las escuelas básicas no podrían volver hasta septiembre.

Primera visita a los colegios de #QuintaNormal este es el panorama… Quedamos sin palabras. Perseguiremos responsabilidades de quienes permitieron este abandono y le pido al ministro de Educación que nos visite. Nuestros niños y niñas NO pueden volver a clases presenciales así. pic.twitter.com/PAwvN1XDI3 — Karina Delfino Mussa (@karydelfino) July 5, 2021

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez