Carabineros entregó este martes las cifras finales sobre cuántos vehículos salieron de la región Metropolitana durante el pasado fin de semana largo, el que tuvo cordón sanitario.

Según informó el general Esteban Díaz, director nacional de orden y seguridad, en total dejaron la RM aproximadamente 145 mil vehículos, de los cuales 2.746 fueron devueltos por no contar con los permisos sanitarios.

A nivel nacional, 4.241 autos no pudieron continuar sus desplazamientos por el mismo motivo.

En total, según Carabineros, se controlaron 71.918 vehículos en todo el país y se cursaron 1.795 infracciones: 1.548 por no respetar el límite de velocidad, 196 por no usar cinturón de seguridad y 51 por no utilizar sistemas de retención para niños.

Igualmente, hubo 2.890 alcotest que detectaron a 103 conductores en estado de ebriedad y 16 bajo la influencia del alcohol; y 63 narcotest, con 22 conductores bajo efectos de estupefacientes.

En tanto, se informó que en todo el país se produjeron 545 accidentes de tránsito, con el saldo de 16 muertos y 360 lesionados.

“2.206 carabineros se desplegaron en todo el país en este servicio extraordinario que no solo buscaba fiscalizar las medidas sanitarias, sino también velar por la seguridad en los desplazamientos”, señaló Díaz.