Una apoderada acusa que el colegio Denham School de San Bernardo, bloqueó de clases a su hija de 11 años por no pagar la mensualidad del establecimiento.

“Dice que el administrador inhabilitó mi cuenta”, relató Catalina a través de un video grabado por su mamá tras enterarse que el recinto la bloqueó del correo y plataforma institucional para hacer clases de manera remota.

Linda, la madre de la pequeña, explicó los hechos que devinieron de la respuesta del Denham School, “partimos hablando con el grupo de apoderados del curso de mi hija y concordamos que es una situación ilegal. Es como si hubiera ido a clases y le hubiesen negado la entrada en la puerta del colegio y le hubiesen dicho que tiene una deuda”, según consignó TVN.

“Muchos papás no quieren denunciar por vergüenza, pero yo hago un llamado a que todos los apoderados de colegios particulares o municipales a denunciar todo tipo de situaciones que vulneren los derechos de nuestros niños”, agregó.

Además, manifestó que al contactarse con el colegio y solicitar la activación de la cuenta de Catalina —ya que iba a regularizar el pago la tarde de ese día— Denham School aseveró que no podían realizarlo porque ya habían informado del estado de la cuenta anteriormente.

Hasta la fecha, según la Superintendencia de Educación, se registran un total de 107 denuncias por prácticas de los colegios que prohíben el estudio de sus alumnos por falta económica.

“A nivel humano me han demostrado en dos ocasiones que para ellos, mi hija es un número más. No es una persona, no es una niña, no está sujeta a derecho”, sentenció Linda.

Una respuesta que no deja conforme

El Denham School compartió una respuesta a la apoderada ante la situación que afecta a su hija, “desde este jueves 15 de abril y como está dispuesto en el contrato de prestación de servicios Educacionales que usted aceptó al matricular, es que el sistema dará de baja la conexión a SchoolNet de todos aquellos estudiantes cuyos tutores financieros no hayan cancelado la mensualidad de marzo y abril (una o ambas) o mantengan una deuda pendiente del año 2020″.

Esta no es la primera vez que el establecimiento está en el ojo del huracán, ya que en junio del año pasado, el colegio se convirtió en el primero en suspender sus actividades por el no pago de mensualidades en medio de la pandemia de covid-19.

Finalmente, y gracias a la viralización del caso, el establecimiento aceptó el ingreso de la alumna. Sin embargo, su madre reitera que esto no hubiese sido posible sin el conocimiento público de la primera decisión del Denham School.