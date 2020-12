Este sábado fueron despedidos los restos de la joven estudiante de Obstetricia, María Isabel Pavez, junto a familiares y cercanos, luego que su cuerpo fuera hallado en el departamento donde vivía su expareja.

Durante su despedida, la madre de la víctima, Lorena Zamora, solicitó colaboración a la comunidad para dar con el paradero del hombre, pero pidió no tomar justicia con sus propias manos.

“Yo quiero que por favor, si alguien sabe de esta persona avise a PDI, no tomen el tema por sus manos, eso yo no lo quiero, porque si no yo misma lo habría hecho. Dios es grande, existe la justicia divina y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho”, aseguró.

“Simplemente quiero que esto no quede en la impunidad, que él pague aquí, en esta tierra. Y la justicia tiene que hacerlo. Así como la PDI está buscando, espero que el juez o jueza a cargo, piense que tiene hijas, nietas, sobrinas, y que esto no puede quedar así”, pidió.

“Este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida. Toda. Yo tengo un hijo más pequeño y no tenía cómo decirle lo que había pasado con su hermana, o que su hermana ya no iba a volver. Y ni siquiera lo he traído para que se despida acá de ella porque no he tenido el coraje ni las palabras y no tengo la forma de decirle”, agregó.

Recordemos que María Isabel Pavez Zamora fue encontrada sin vida la noche del miércoles, tras pasar cerca de una semana desaparecida en la comuna de La Florida.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó una orden de detención en contra de la expareja de la joven, el ciudadano mexicano Igor González.

Uno de los principales inconvenientes para dar con el paradero del sospechoso, ha sido que entró por un paso no habilitado a nuestro país. Por lo mismo, la propia familia ha viralizado una imagen para lograr su pronta captura.