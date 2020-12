Clemente Pérez, el expresidente del Metro y masivamente conocido por la frase “Cabros, esto no prendió” confirmó que se postulará como candidato constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

A través de su cuenta de Twitter, informó que irá como independiente por el distrito 8, es decir, por Maipú, Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Lampa, Pudahuel, Colina y Til Til.

Según precisó el exsubsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005, “el plebiscito me dejó una gran alegría; pero también, un sentimiento de responsabilidad. Quiero aportar y trabajar por una Constitución que sea querida y respetada por todos y todas”.

Pérez recibió una serie de cuestionamientos en el marco de las evasiones de los secundarios en el Metro, lo que luego derivó en el estallido social.

Esto, porque al ser consultado sobre las manifestaciones, respondió en una entrevista que “cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población”.

En el video de su campaña se refiere a lo anterior, precisando que “hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes yo me opuse diciendo: ‘Cabros, esto no prendió’. Me equivoqué medio a medio”.

“No lo vi venir, lo reconozco. No es la violencia sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido y la votación de millones de personas en el reciente plebiscito”, siguió.