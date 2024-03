Durante esta jornada, desde el Colegio Inglés de Talca se refirieron a la denuncia de bullying que hizo una de sus alumnas a través de redes sociales.

En su relato, la menor dijo estar “muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola (…) me dicen muchas cosas. Los grupos no me integran. Eso ha sido muy difícil para mí”.

“Quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono… me dicen muchas cosas y quiero que este año cambie eso y que me ayuden”, fue parte de lo que dijo a través de un video.

Colegio Inglés de Talca a la comunidad y denuncia de bullying

A través de un comunicado de prensa, el colegio de la región del Maule abordó el caso y dijo que “tiene más de 40 años de tradición y su proyecto educativo pone en el centro a las familias”.

“La convivencia escolar es uno de los ejes de su gestión formativa y está presente en todas sus actividades”. Además, que el colegio “cuenta con reglamentos, protocolos y un plan de gestión de la convivencia escolar”.

En cuanto al caso viralizado, aseguraron que los procedimientos antes mencionados “han sido cumplidos estrictamente. Para no vulnerar derechos de la estudiante, no nos es posible darlos a conocer públicamente”.

“Informamos que hemos tomado contacto con las autoridades educacionales de la región, a través de la Superintendencia de Educación, y haremos entrega de todos los antecedentes que nos soliciten”, se lee en el comunicado.

Finalmente, concluyen que “queremos dar la tranquilidad a nuestros estudiantes, a sus apoderados y a toda nuestra comunidad escolar de que seguiremos trabajando de manera transparente y apegados a nuestro proyecto educativo por el bienestar de la comunidad en su conjunto”.

Revisa el comunicado: