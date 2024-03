“Soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pase a octavo básico y me hacen bullying. La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”.

Así comienza el relato de una niña, que se viralizó en redes sociales en las últimas horas y que motivó la intervención de la Superintendencia de Educación.

“Ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante”, expresaron desde la Superintendencia.

El relato de la menor de edad prosigue: “Hacen cumpleaños y no me invitan o dicen que van a hacer tal fiesta enfrente mío y yo me siento mal”.

“Me dicen muchas cosas. Los grupos no me integran. Eso ha sido muy difícil para mí, porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido difícil”, añadió.

La estudiante de la región del Maule aprovechó la ventana en redes sociales para pedir a los usuarios que le den consejos.

“Quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono… me dicen muchas cosas y quiero que este año cambie eso y que me ayuden, que me puedan aconsejar”, señaló.

Desde la Superintendencia de Educación comentaron los procedimientos frente hechos de esta naturaleza.

“Ante situaciones de maltrato, los establecimientos educacionales tienen el deber de activar los protocolos de actuación, investigar y tomar medidas de resguardo, de apoyo psicosocial y/o pedagógico para garantizar que no se vulneren los derechos de las y los estudiantes”, enfatizaron.

El Colegio Inglés de Talca todavía no se ha referido públicamente al hecho, pero limitó los comentarios en su cuenta de Instagram.