Se trata de un guardia de la empresa Servicur que, de acuerdo a la municipalidad, esta no quiere desvincular ya que el hombre tiene hasta octavo básico. "Una cosa es que uno tenga pocos estudios. Otra cosa es nuestra forma de trabajo, ser cuidadosos en nuestro accionar", dijeron desde el municipio.

Virales son los videos de personas que ayer martes estuvieron en el Estadio de Curicó y vieron cómo un guardia recibía sexo oral de una mujer en las tribunas de este reducto de la región del Maule, a plena luz del día.

Según confirmó el administrador municipal de Curicó, David Muñoz, se trata de un guardia contratado por Servicur, una empresa externa que ganó una licitación para resguardar el punto de permisos de circulación habilitado en el lugar.

“No tenía nada que hacer en el estadio esa persona”, dijo Muñoz a Vivimos la Noticia.

“Cuando se informa del video la directora de Tránsito, Verónica Caputto, se contacta con la empresa, se le pide que se le desvincule” por no cumplir sus labores y atentar contra la moral, explicó.

No obstante, relató el funcionario, el dueño de la empresa no quiso despedirlo.

“Me parece insólito lo que me informa la directora de Tránsito, que quiere cambiarlo de lugar”, recordó.

“Si a él no lo finiquitan tendremos que ver desde el punto de vista jurídico que lo tengan que desvincular porque, primero, no corresponde que esté en ese lugar y, segundo, no corresponde lo que está sucediendo”, agregó.

En la entrevista, Muñoz reveló otro dato del diálogo que tuvieron con Servicur.

“Lamentamos esta situación. Siempre confiamos que cuando licitamos a una empresa para el tema que sea entendemos que es una empresa seria, independiente que trabajadores tengan estudios no avanzados. Porque una de las explicaciones tenía que ver que esta persona tiene octavo básico solamente”, comentó el administrador.

“Una cosa es que uno tenga pocos estudios. Otra cosa es nuestra forma de trabajo, ser cuidadosos en nuestro accionar”, remarcó.

Junto a eso, Muñoz enfatizó que “estamos tomando todas las medidas. Espero que la empresa acoja nuestra solicitud”.

En tanto, respecto a la mujer del video, la municipalidad también indaga quién es.

De ser una funcionaria pública, el administrador zanjó que igualmente tomarán “medidas”. “Las mismas condiciones de lo que estamos pidiendo para el trabajador de la empresa”, explicó.

“Estamos averiguando. Estoy pidiendo el video de cámaras (…) del estadio porque, por lo que entiendo, se pude visualizar de mejor manera la cara de la persona”, cerró.