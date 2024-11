Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un grupo de pehuenches de Alto Bío Bío protestó por la renovación de contratos a trabajadores no pertenecientes a la etnia que permanecerán en la Municipalidad durante el próximo período alcaldicio, exigiendo que esta medida sea revocada. Los manifestantes expresaron que los funcionarios no pehuenches no atienden adecuadamente las necesidades de las comunidades, citando como ejemplo la falta de suministro eléctrico en Pitril Bajo sin solución hasta el momento. Advirtieron que, de no haber cambios para el cambio de mando el 6 de diciembre, recurrirán a la Contraloría y otros organismos estatales. La protesta transcurrió sin incidentes, y el municipio no ha emitido declaración al respecto.