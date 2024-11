Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La familia de Ever Albarrán, joven trans asesinado en Los Ángeles, denunció negligencia en Fiscalía por el retraso en el cierre de la carpeta investigativa. El examen que estaba pendiente para cerrar la investigación por el crimen de su hermano no ha sido considerado por Fiscalía, a pesar de contar con el documento desde hace más de 7 meses. La familia espera que Fiscalía informe a los interesados sobre el proceso judicial y acusa un actuar negligente. Toda la información recopilada ha sido obtenida de manera particular, y el Ministerio Público desconoce los motivos del retraso. La causa está pendiente a la recepción de un informe pericial del Laboratorio de Criminalística de la PDI, y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles agendó para el 27 de noviembre una audiencia para debatir sobre el cierre de la investigación, etapa previa a la presentación de la acusación y la audiencia de preparación del juicio oral.