El Centro Odontológico prometido en el exedificio de Contraloría en Concepción, abandonado desde el terremoto del 27/F, no estará listo hasta 2029, casi 20 años después del desastre. El recinto, con grafitis y un cierre perimetral, sigue siendo un "punto negro" en el centro de la ciudad. A pesar de haber sido entregado en concesión al Servicio de Salud Concepción en 2020, el proyecto no se ha concretado, generando preocupación entre la comunidad local. El Seremi de Bienes Nacionales solicitó información al Servicio de Salud, pero aún no ha recibido respuesta. Se espera que las obras comiencen en 2027 para beneficiar a unas 650 mil personas, aunque la demora en su realización ha sido notable.