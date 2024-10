El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, se defendió de las acusaciones de intervencionismo electoral hecha por cinco concejales de esta ciudad.

Específicamente, se le acusa de haber manifestado su apoyo al candidato José Pérez Arriagada, durante un evento organizado por la Unión Comunal De Adultos Mayores en Socabío el pasado sábado.

Tras hacer sus descargos en el concejo municipal de este martes, Krause fue abordado por La Radio en una actividad en la Plaza de Armas, donde reiteró que está tranquilo y que, a su juicio, no ha cometido ninguna irregularidad en materia electoral.

Alcalde de Los Ángeles responde a acusaciones de intervencionismo electoral

“Soy empleado público hace más de 30 años, y conozco claramente lo que puedo hacer, lo que debo hacer y qué está prohibido. En ese contexto, me he movido durante todos estos años, y en particular en estos últimos meses de campaña (…) Lo que señalaron los concejales y concejalas, no se ajusta a la verdad”, sentenció el alcalde de Los Ángeles.

Para el jefe comunal angelino, los concejales que lo acusaron de intervencionismo, lo hicieron sin conocer mayormente la ley que regula los procesos electorales.

Krausse sostuvo que “yo estoy absolutamente tranquilo. Ellos como concejales tienen toda la potestad de presentar todas las denuncias que estimen convenientes, pero deben hacerlas en el marco de la ley”.

“Los jefes de servicios, el alcalde está catalogado como jefe de servicio, puede ejercer sus derechos ciudadanos fuera del horario de trabajo y no usando recursos de la institución”, agregó.

Críticas de diputadas de oposición

Junto con lo anterior, criticó que diputadas de oposición, hayan salido a criticar esta situación, tomando en cuenta que hay cosas más importantes que deben abordar en el Congreso.

“A mi me llama poderosamente la atención que estén preocupados de lo que hago o dejo de hacer (…) no me cabe duda que esto, lo quiero decir con mucha sinceridad, tiene un trasfondo político, pero también yo invitaría a nuestras parlamentarias a que antes de hacer declaraciones, puedan tener toda la información”, dijo el alcalde.

Por último, Krause reiteró que seguirá apoyando a su candidato a alcalde, José Pérez Arriagada, y que no se restará de hacerlo, cada vez que pueda.