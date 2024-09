El Gran Concepción ya coronó a la mejor empanada, llevándose al galardón la Panadería Casita Baruch del sector Brisas del Sol de Talcahuano, en la región del Bío Bío.

Así lo resolvieron los jueces de Gastronomía de Inacap Concepción-Talcahuano tras catar a ciegas 24 empanas de distintos locales de la zona.

El panel de jueces del Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía (HOTUGA) de la casa de estudios, integrado por los chefs instructores Daniel Díaz, Daniel Cartes y Jorge Rojas, llegaron al veredicto final: la panadería Casita Baruch.

El segundo lugar del concurso lo compartieron la Panadería Los Robles y Panadería Mei; y el tercer lugar lo ocupó Panadería Olimpia.

“Es una alegría muy grande. Estamos muy agradecidos de Inacap, porque visibilizan el trabajo de las personas que están detrás, que es trabajo de los panaderos y pasteleros”, dijo Andrea Pinilla, dueña del negocio que obtuvo el primer lugar.

Sobre las razones que la llevaron a obtener el primer lugar sobre otras 23 alternativas, Pinilla cree que está todo en la experiencia de sus maestros panaderos y en lo artesanal de sus productos, pues se preocupan que nada sea procesado y todo sea de primera calidad. Además, todo “es 100% artesanal”, añadió la propietaria del local que partió en 2010 en Brisas del Sol, en Talcahuano.

María Isabel Gacitúa, directora del Área HOTUGA de Inacap Concepción-Talcahuano, destacó el triunfo de Casita Baruch: “El año pasado sacó el segundo lugar y ahora el primero, lo que viene a confirmar y corroborar el buen trabajo que desarrollan, dándole un gusto bien familiar a este producto”.

Añadió que “queremos resaltar que, pese a producir a gran nivel, mantiene ese sabor artesanal y no uno industrializado”.

Por su parte, Daniel Díaz, chef instructor del Área HOTUGA, aportó que la empanada “se acercaba más a la receta nacional y al canon que nosotros teníamos establecido, como condimentos, como que la masa tenga manteca, que sea crujiente, que no sea tan gruesa, que lleve pasas, huevos y aceituna. Ésta tenía un sabor bastante equilibrado. Reunía todas las condiciones”.

Los elementos evaluados

Para elegir a los tres primeros lugares, el panel de jueces cató a ciegas 24 empanadas, las que fueron adquiridas el jueves por un comprador incógnito.

Al respecto, María Isabel Gacitúa, directora del Área HOTUGA explica que, para determinar a los ganadores, “los profesores trabajan con una pauta de evaluación, donde se ven distintos criterios, desde el grosor de la masa, el color, sabor, cantidad de relleno y si están todos los elementos de la empanada. Se cataron 24 empanadas de diversos sectores del Gran Concepción… Los chefs analizaron el producto y vieron todos sus elementos y componentes. Ellos solamente prueban. Nos tomamos el tiempo necesario para definir a los mejores”.

Sobre el nivel, Gacitúa comentó que “muchos locales se van repitiendo año a año en términos de premiación, lo que pone de manifiesto el buen trabajo que realizan. No obstante, si bien hubo buenos productos, también hubo otros que no cumplían los requisitos. “Queremos mencionar que nos sorprendió también este año que algunas empanadas se veían muy bonitas por fuera, pero a la hora de partirlas, no reunían los elementos y no calificaban”, señaló.