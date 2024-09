James Argo: “La gestión del Partido Republicano se va a notar en los municipios”

Candidato independiente, en cupo del Partido Republicano. 36 años, abogado de la Universidad de Concepción. Fue Seremi de Bienes Nacionales en Bío Bío (2018-2019), Seremi de Vivienda y Urbanismo (2019-2020) y Consejero Regional por Concepción (2020-2023)

– El Partido Republicano, que ampara su candidatura, ha planteado que se requiere el profesionalismo y eficacia del mundo privado en la gestión pública. Usted ha trabajado en ambos mundos, ¿cree que eso representa una ventaja o desventaja?

Ambas experiencias son valiosas e importantes para la gestión municipal. Lo público es fundamental porque te permite llevar la pelota al piso y tener claridad de aquellas cosas que se pueden hacer y las que no, dónde están los recursos que uno a los que uno puede optar, cuál es la manera de hacerlo y así tener propuestas más aterrizadas.

El mundo privado también colabora, porque permite incorporar estas visiones de eficiencia y establecer metas claras que van en línea de lo que la gente necesita.

-Chile Vamos y los socialcristianos les ofrecieron encuestas para consensuar una candidatura única, pero ustedes lo rechazaron. ¿Por qué? Y, ¿qué señal entrega este nivel de dispersión en la derecha?

Me parece lamentable. Nosotros le remitimos una carta a los partidos de Chile Vamos para pedirle la misma generosidad que hubo en Valparaíso o Viña del Mar y finalmente ese planteamiento no fue escuchado.

Se han hecho muchas encuestas serias, pero a mi me parece que hacer encuestas hasta que aparezca el resultado que yo quiero o me conviene no es lo correcto, porque no funcionan así. Chile Vamos nos ofreció bajar a su candidata en Concepción a cambio de otra cosa, eso demuestra que somos los más competitivos, así que doy vuelta la página. Será un escenario apretado, pero vamos a convencer a los penquistas de que el cambio somos nosotros.

-¿Qué lo diferencia de los otros candidatos de oposición que estarán en la papeleta de octubre?

Más que algo que me diferencie, puedo decir que me identifica que soy independiente -apoyado por un partido- pero desde esa independencia estamos convocando a sectores vinculados a Chile Vamos, distintos liderazgos locales o gente que incluso siendo de centro ve en nuestro proyecto un espacio para sus ideas.

-¿Por qué se necesita el “sello” o “marca” republicana en Concepción?

Soy de los que cree que necesitamos una administración centrada en la gestión y eso lo tenemos. El sello republicano entra con fuerza en la transparencia y la capacitación. Estuvimos en la escuela municipal, nos preparamos y estoy convencido de que la gestión del Partido Republicano se va a notar en los municipios.

Valentina Pavez Van Rysselberghe: “Mi mamá fue una alcaldesa de Concepción potente y su experiencia me puede servir”

Candidata de la UDI, 28 años, profesora de Educación Física de la Universidad San Sebastián. Concejal por Concepción desde 2021. Hija de la exsenadora e histórica de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe .

-Ante la dispersión de candidatos de derecha, ¿qué la diferencia del resto de los postulantes de oposición?

Soy la candidata de la oposición que tiene mayor experiencia respecto de la administración municipal de Concepción al ser concejala en ejercicio. Además, mi juventud me permite conocer las nuevas tecnologías para mejorar la gestión y mi mamá (Jacqueline Van Rysselberghe) fue una alcaldesa potente en Concepción, por lo que su experiencia me puede servir como asesoría.

En síntesis, no necesitaré tanto ese tiempo de aprendizaje que quizá sí podrían requerir otros candidatos que nunca han trabajado ni tienen cercanía con el mundo municipal.

-Se acusa que hubo poca capacidad negociadora de parte de la derecha en la comuna, ¿cuál es el balance del proceso que hoy los lleva divididos?

Lo encuentro lamentable, porque el Partido Republicano dijo que estaba abierto al diálogo y la unidad, pero no fue así. En la región del Bío Bío solicitaron seis comunas, presentaron candidato en nueve y pese a que nosotros estábamos dispuestos a ir a una primaria, ellos se negaron.

Después ofrecimos una encuesta imparcial y tampoco quisieron porque dijeron que eran la candidatura más potente, pero la verdad es ilógico que quien dice ser el más potente tenga miedo a competir en una encuesta. Son incoherencias que no me corresponde justificar a mi, porque no las entiendo.

-¿Qué propone tu campaña para Concepción?

Son tres ejes. Lo primero es seguridad, hacer una asociación de municipios de la provincia de Concepción para abordar en conjunto estos y otros desafíos, mejorar la presencia de Carabineros, hacer rondas preventivas con seguridad municipal, entre otros. Lo segundo es innovación y desarrollo, para implementar tecnología en temas de vialidad, salud, medioambiente, limpieza. Por último, está el eje de calidad de vida que contempla volver a hacer el carnaval de primavera o actividades que generen vínculos en la comunidad.

-¿Por qué los vecinos tendrían que elegir a un candidato de Chile Vamos, que ha estado en el poder, y no a un postulante de otra fuerza política?, ¿qué ofrecen distinto a lo que ya se les ha visto?

Lo fundamental es la cercanía con los ciudadanos. En las municipales, se vota por la persona más que por el partido y las gestiones de Chile Vamos, particularmente de la UDI, han sido muy cercanas con la gente.

En mi rol de concejal he sido cercana, con horarios abiertos a atención al público y quiero seguir con eso si soy alcaldesa, porque Concepción es una ciudad que tiene espíritu de capital, pero corazón de provincia y el vínculo entre sus ciudadanos no puede perderse.

Héctor Muñoz: “No tenemos vínculos con el poder como sí tiene la derecha tradicional”

Candidato del Partido Social Cristiano. 45 años, químico farmacéutico. Fue concejal por Concepción (2012-2018) y Seremi de Salud en Bío-Bío (2018-2021)

-¿Por qué debiese llegar al sillón edilicio un militante del Partido Social Cristiano?

Tuvimos la experiencia de administrar la salud pública de la región en pandemia y además, conocer de lleno el funcionamiento municipal en mis dos períodos de concejal, eso es una ventaja. Por otra parte, tenemos el sello de la transparencia y -a pesar que somos de centro derecha- trabajaremos con todas las personas, aunque no sean afines políticamente. En Concepción hace mucha falta que se trabaje con personas que piensan distinto a uno.

-Eso mismo se vio poco en la negociación, porque van separados, ¿por qué costó tanto ponerse de acuerdo en un candidato único?

Nosotros siempre dijimos que estábamos disponibles a ir a primarias, luego planteamos hacer una encuesta imparcial consensuada entre los partidos, pero cuando alguien no se abre a ninguna opción es difícil llegar a acuerdos.

-¿Qué lo diferencia del resto de los candidatos de oposición?

Tenemos una matriz ideológica cercana, pero esta candidatura tiene la capacidad de ser más transversal y de representar otras tendencias. Además, tengo experiencia en el servicio público y capacidad de gestionar.

-Usted ha estado en política, pero su partido plantea que vienen a hacer “las cosas diferentes”, ¿qué es lo distinto que ofrecen a la ciudadanía?

Nosotros representamos a una derecha más social, vinculada con el mundo cristiano evangélico, no tenemos vínculos con el poder como sí tiene la derecha tradicional con la élite o el empresariado. El recambio es importante y nosotros lo representamos. Venimos de familias de clase media, fuera de la élite política y por eso daremos una gran sorpresa en octubre.

-En línea con la idea de la derecha tradicional, ¿cuál es su crítica a Chile Vamos o los republicanos en el proceso de negociación?

La crítica es directa, porque ellos hicieron una campaña de invisibilización con nosotros. Intentamos negociar y por más que ellos hablaban en el discurso de la unidad, creyeron que no existíamos, se creen dueños del sector y ahí cometen un error. Ellos nos menospreciaron y si es que perdemos en más de 30 comunas en las que vamos muy divididos, nos intentarán responsabilizar por la derrota.