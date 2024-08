El padre del DJ Diego Herrera denunció que fue agredido por el padre del condenado Maximiliano López, durante una de las jornadas de la audiencia por el homicidio de su hijo. Carlos Herrera aseguró que Felipe López Hahn lo agredió al término de la sesión, siendo los jueces testigos de la situación. A pesar de notificar el hecho, criticó que no se tomaron cautelares contra el acusado. En tanto, desde el Poder Judicial aseguraron que se reforzaron las medidas de resguardo para las siguientes audiencias.

Carlos Herrera, padre del DJ Diego Herrera, joven que fue asesinado en julio de 2022 en Concepción, acusó que durante la audiencia realizada el pasado miércoles por el caso del homicidio de su hijo, el papá del condenado por este ilícito lo agredió.

“El miércoles fui agredido por el padre de Maximiliano López Hahn, al término de la audiencia. A vista y paciencia de los jueces”, aseguró el padre del joven.

Según explicó, Felipe López habría esperado a que él pasara con su esposa para ‘tirarle’ la puerta y, por evitar que el impacto le diera de lleno en la cara a su esposa, se terminó pegando en sus dedos.

Sobre lo sucedió, afirmó que en ese momento “se notificó en forma inmediata al fiscal (Andrés Barahona), el cual solicitó más resguardo”.

Pese a ello, “el juez lo desestimó y gracias a Dios los hechos no pasaron a mayores porque yo me retuve. O sea, yo podría haber respondido a su agresión, pero eso era lo que él (Felipe López) pretendía, que yo respondiera, pero no lo hice”, añadió.

Según Carlos, este hecho está grabado por las cámaras de la misma sala, recalcando que “el público presente” fue testigo de la situación antes señalada.

Añadiendo que el fiscal Barahona tampoco le confirmó si se “había tomado alguna cautelar o algo por el estilo. Él lo solicitó, pero fue desestimado al iniciar la audiencia del jueves”.

Poder Judicial afirma que se reforzó la seguridad

En tanto, Carlos Herrera comentó que durante el jueves y viernes, Felipe López no ingresó a la sala de la audiencia, aunque desconociendo la razón concreta de esta decisión, más allá de lo ocurrido el día anterior.

“Me llamó mucho la atención, porque se mantuvo afuera, no ingresó a la sala y se mantuvo alejado de mí al salir. Tampoco se acercó porque normalmente lo hacía. No sabemos por qué no apareció” en las siguientes dos jornadas, aseveró.

Consultados por BioBioChile, desde el Poder Judicial se limitaron a afirmar que cuando se desarrolló la audiencia, hubo un momento de tensión y, por lo mismo, se reforzó la seguridad. Esto de manera preventiva porque no se habría presentado una denuncia formal al tribunal.

“Se tomaron medidas de seguridad adicionales, se reforzó la presencia de Gendarmería y la audiencia se desarrolló con normalidad“, precisaron.

Familia de Diego Herrera acusó amenazas con arma en 2023

Pero no es la primera vez que la familia de Diego Herrera denuncia ser víctima de alguna agresión por parte del padre del -ahora- condenado.

En julio de 2023, en entrevista con Canal 9, los padres de Diego acusaron que en diciembre 2022 fueron agredidos y amenazados por Felipe López, quien les habría advertido que “no conseguirán nada”.

“Hemos sido amenazados de muerte por el papá del imputado, al frente de nuestro departamento, me apuntó con un arma, a ella la golpeó”, declaró Carlos Herrera en aquella oportunidad.

A la espera de la sentencia contra Maximiliano Herrera

Cabe recordar que este viernes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción condenó y declaró culpable a Maximiliano López Hahn por el homicidio del DJ Diego Herrera, ocurrido en julio de 2022.

En específico, López Hahn fue condenado como autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego convencional.

Ahora lo que resta es la sentencia con la pena para Maximiliano López, confiando la Fiscalía en los 15 años solicitados, mientras que la familia del condenado cree que 3 años de cárcel es lo que corresponde.

Será el próximo 9 de septiembre, a las 14:30 horas, cuando se conozca la sentencia en contra de Maximiliano López Hahn.