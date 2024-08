Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Familiares de la joven asesinada Scarlet Fernández Villarroel en Lota buscan ampliar la querella contra los encubridores del homicidio, donde uno de los responsables fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y municiones, pero aún no por el asesinato en sí. La querella, presentada por la madre de la víctima, apunta a un femicidio no íntimo y cita a cuatro testigos que aún no han declarado, incluyendo la pareja de la joven que era el objetivo de los victimarios. Se sindica a un sujeto conocido como el hermano del \"picoro\" y a otro de iniciales J.I.B.M como los responsables del crimen, siendo Jeremías, el segundo mencionado, el autor de los disparos y actualmente privado de libertad por otros delitos. La familia critica la lentitud en las diligencias de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.