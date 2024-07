Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Familias afectadas por el temporal y tornado en Penco, Región del Bío Bío, denuncian abandono del gobierno debido a que los subsidios ofrecidos por el Serviu no se ajustan a la gravedad de la situación, con 61 viviendas declaradas inhabitables en ocho sectores. En Lomas de Peumo, habitantes rechazan los subsidios insuficientes y exigen una solución efectiva, mientras el alcalde Víctor Hugo Figueroa critica la falta de respuesta gubernamental tras casi dos meses de la emergencia. El director regional subrogante del Serviu explica los montos máximos de los subsidios, pero las familias afirman que enfrentan un callejón sin salida al no tener un lugar seguro donde vivir. Sernageomin aún no ha entregado informe sobre el peligro real de los deslizamientos, crucial para evaluar el daño causado.