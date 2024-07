Este viernes se entregará el cuerpo de Daniela Olate, joven de 23 años que fue brutalmente asesinada en Florida, región del Bío Bío. La Fundación Extraviados presentó una querella por el crimen, mientras que las diligencias avanzan bajo reserva, analizando las cámaras de seguridad y el celular de la joven encontrado en el sitio del suceso.

Con globos morados y blancos, lienzos y velatones exigiendo justicia, la comunidad ha recordado a la joven cuyo cuerpo apareció el miércoles en un fundo Trecacura, del sector Lo Carrasco.

Revisión de cámaras

A la joven se le perdió el rastro el martes, cuando se trasladó de Concepción a Florida, específicamente al sector El Álamo, para dejar unos medicamentos a su abuela. De regreso, un “caballero” -como alcanzó a informarle a su hermana- ofreció llevarla a su casa. Luego de eso no contestó más los llamados ni mensajes, hasta que su cuerpo fue hallado por el cuidador del fundo antes citado.

La Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de las diligencias y entre ellas está la revisión de las cámaras de seguridad existentes en el lugar. Belén, la hermana de la víctima, reveló que en el lugar del hallazgo estaban todas sus pertenencias, incluido su celular.

“En el lugar donde ella desaparece había una casa que tenía cámaras, pero las cámaras daban hacia adentro, hacia el recinto, y no hay donde a ella la enfoquen, donde ella se sube (al auto). No sabemos el color del vehículo, no sabemos nada”, afirmó Belén.

La Fundación Extraviados presentó una querella en representación de la familia. Constanza, también hermana de Daniela, espera que la investigación arroje pronto resultados.

El municipio de Florida está apoyando en las diligencias, dijo el alcalde Rodrigo Montero, principalmente relacionado con las cámaras de seguridad.

En el sector donde vivía la joven y los alrededores hay pesar y preocupación por el crimen, dando cuenta de los problemas del transporte público que obligan a muchas personas a hacer dedo para llegar a su destino.

Alrededor de las 3 de la tarde el cuerpo de Daniela será entregado a su familia, su velorio se realizará en la iglesia ubicada en el sector San Jorge de Concepción, donde vivía.