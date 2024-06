Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Estibadores eventuales bloquearon acceso sur de Puerto Coronel en Valparaíso, acusando a gerente de crear nuevo sindicato para excluir a trabajadores movilizados previamente. Dirigente sindical denunció la situación. A pesar de ingreso de eventuales, hubo enfrentamientos a golpes sin intervención policial, no paralizando Puerto Coronel. Empresa convocó a sindicatos, pero trabajadores movilizados no responden. No hay versión oficial de empresa, Unión Portuaria de Coronel ni nuevo sindicato hasta el momento.